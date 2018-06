Válka a lži. Vémola si jde pro životní výplatu. Je to jen kolovrátek, směje se soupeř

Žádné rukavice a klec, oba přišli v slušivých oblecích do prostředí, kde fanoušci zabrali místa v polstrovaných sedačkách. Vémola usedl do první řady v černých brýlích s pásem šampióna XFN těžké váhy. Kincl se usadil na druhý konec řady. Ochranka v blízkosti, kdyby náhodou oba kohouti neudrželi nervy na uzdě.

„Přiletěl jsem z Londýna jen kvůli této akci. Vysvětlím mu to v kleci. Pokud má nějaké otázky, odpovím," začal projev Terminátor Vémola. A slovní přestřelka započala.

Vémola: „Místo Attila Végha nastoupí tohle, to už je malá výhra. S Attilou se nedá srovnávat."

Kincl: „Já svoje kvality ukážu v O2 areně. Karlos to taky ví, jen si to nedokáže přiznat."

Vémola: „On je malá 77, já velká 84, má jen řeči, plácání. Takhle to bylo předtím a je to tu znovu."

Kincl: „Aneb promluvil Karel kolovrátek Vémola."

Vémola: „Jediný, co můžeš, je mluvit. Udělal jsi chybu, poznáš to v O2 areně."

Takto odstartovala slovní válka mezi oběma bijci. A došlo také na UFC, kde Kincl odmítl zápas. A to nečekaně.

Vémola: „Tyhle nepravdy, Patrik žádný UFC neodmítnul. Standardní kontrakt v UFC je za 10 tisíc dolarů a jeho by tam čekala prohra. Rychle si spočítal, že když vše kolem zaplatí, zbyde mu 6 tisíc, navíc prohraje. Tady dostane pětkrát tolik. Odmítnutí UFC? Absolutní blábol."

Kincl: „Lidi, kteří mě znají, vědí, že to nedělám pro peníze. Nepotřebuju jezdit v drahých autech, mít drahé domy. Dělám tenhle sport, protože mě baví."

Vémola: „Netajím se tím, že to dělám pro peníze, ale taky jsem začínal na žíněnce, v chudých poměrech, dělám sport sedmadvacet let. Není to tajná informace, dostal jsem za tento zápas nejvíc, co jsem kdy dostal."

Kincl: „Lži Karlose, to mě na tomhle štve nejvíce, není to ale nic osobního."

Bývalí kamarádi půjdou proti sobě před tisíci fanoušky. Jeden něco řekl, druhý se toho chytl a byl oheň na střeše. Kamarádství zmizelo jako výplata.

Kincl: „Je to sport. Kamarády mlátím každý den na tréninku, oni to dělají mně."

Vémola: „Ok, v O2 areně tě zmlátím já, možná tě neukončím a bude to na tři kola. Bude to taktika a nudný fight, bohužel. Po zápase mu ale přesto podám ruku."

Kincl: „Už podesáté slyším, že dostanu namláceno. Čím mě chceš ohrozit? Karlos jede deset let pořád to samý."

Vémola: „Hodím ho a poletí hlavou dolu. Když vstane, zase ho hodím, bude to prostě kolovrátek. Budu tě házet a házet a prohraješ na body. Jen pár bláznů a on tomu nevěří."

Kincl: „Sundám ho."

Vémola: „Ha. To je něco podobného, jako když Petr Píno Ondruš říkal, že mě uškrtí."

Kincl: „Bude to easy výplata."

Vémola: „To máš pravdu, abys nevypadal škaredě na svatebních fotkách."

Kincl: „K tomu nic nemám."

Vémola: „Ale tvoje paní bude."

Zajížděli do sebe hodně, dokázali o sobě říct něco pozitivního?

Vémola: „Lvi žerou první, tak já začnu."

Kincl: „Karlos má respekt, jaký provedl nástup MMA v Čechách, ale za poslední roky se to otočilo. S jeho chováním se úplně neztotožňuju, není ten pravý vzor."

Vémola: „Mám cíl, jdu tvrdě za svým. Abych byl také ale pozitivní, on je fakt asi nejchytřejší a nejzkušenější co se týče komplexnosti u nás, ale nemá dravost, agresivitu. To mu chybí, a to mu prohraje fight."

Vémola je spokojen, dostal finanční balík, který předtím v žádném boji nevydělal. Kolik? Částku nikdo nechtěl podrobněji komentovat, ale jde údajně o nejvyšší výplatu v historii československého MMA. „Je to pravda, ale částku neřeknu," byl strohý Vémola. „Ano, je to tak, ale cifru ani rozpětí nezveřejníme," doplnil Petr Kareš, promotér organizace XFN.

I přes současnou nevraživost se oba přece jen shodli. Oba se zapsali do registru kostní dřeně, jsou tak potencionálními dárci. „Vůbec jsem nad tím neváhal, když můžu pomoct, rád to udělám," řekl Vémola, který se takto připojil k akci XFN, Kapky naděje a Českého registru dárců krvetvorných buněk.

Tímto postojem chtějí vyzvat fanoušky bojových sportů, aby se do akce „Boj na dřeň" také zapojili. V pátek 15. června se zápasníci s dárci setkají v pražském IKEMu. „Je to unikátní šance, kdy můžete zachránit lidské životy," dodal Kincl.

Za necelé dva týdny po této akci si půjdou s Vémolou po krku...