Bitva s ruským granátníkem, který se vrátil z vězení. Rád ho udeřím do obličeje, plánuje Čech

Sedmadvacetiletý Pešta v profesionální kariéře bojovníka MMA 13 soubojů vyhrál, 4 prohrál, v posledních třech duelech odcházel jako vítěz. Soupeř má 36 let, 27 výher, z toho 19 předčasně ukončených zápasů a 7 porážek. Nyní si drží sérii čtyř výher v řadě. Bitvu na tři kola poznal naposledy před šesti lety, od té doby šest zápasů skončilo v prvním kole, dva ve druhém.

Před pár dny jste napsal na svůj facebook, že čekáte opravdu velký zápas a budete sklízet plody své práce. Stalo se potvrzením tohoto duelu?

Zatím ne, sklízet plody budu až během samotného zápasu, případně po něm. Zatím se pro mě nic nezměnilo.

Jak dlouho o zápase víte?

Nabídka přišla asi dva týdny zpátky, ale muselo se ještě vyjednat dost věcí, především pak povolení od Fight Nights, kde mám exkluzivní smlouvu. Takže to rozhodně nebylo tak, že by hned bylo jasno.

Co víte o soupeři jako osobě?

Vím, že ho nedávno pustili z vězení, mám pocit, že za znásilnění nebo pokus o něj. Takže rozhodně je to člověk, kterého rád udeřím do obličeje.

Je dominantní v postoji, jeho ruce, když se rozpohybují, tak to je nebezpečný kolotoč, souhlasíte?

Nepřijde mi, že by to bylo něco nebránitelného. Boxuje dobře, ale není to poprvé, co proti mně někdo takový nastupuje a většinou mi to proti strikerům jde dobře.

Určitě jste viděl jeho zápasy, co vám řekly?

Má kvalitní boxing. Na druhou stranu vidím dost mezer ve wrestlingu a v boji na zemi. Což mi vyhovuje, protože právě to je moje silná stránka.

Jste o něco nižší, lehčí, bude to výhoda, nevýhoda?

Vždycky je nevýhoda být menší, ale zápasím v těžké váze, a to, že je soupeř občas větší, k tomu patří, zvykl jsem si na to. A hlavně, tady ten rozdíl nebude až tak dramatický, takže si z toho hlavu nijak nedělám.

Jemeljaněnko už šest let nepoznal třetí kolo v zápase, je tahle statistika výstrahou pro vás? On vlastně v celé své kariéře poznal jen dva duely na plný počet minut.

Tohle vůbec nic neznamená. Respektive to akorát znamená, že do zápasu rád vlítne. Což je věc, která mi u soupeřů vyhovuje. Ale myslím, že proti mně bude opatrnější, aby si nenaběhnul na nějaký takedown.

Dan Barták, trenér Penta gymu, kde Pešta trénuje "Za mě je to větší výzva a zajímavější zápas, než kdyby tady bojoval s Vémolou. Alexandr je nebezpečný striker, který skvěle restartoval svou kariéru a teď má 4 vítězství (4 T.K.O) za sebou. Naposledy to dokázal, když knockoutoval UFC veterána Gonzagu. Jestli Viktor Jemeljaněnka porazí a já věřím, že na to má, bude to podle mě největší událost v českých dějinách MMA."

Bude vaše taktika dostat zápas na zem?

Nejspíš ho budu chtít brát na zem, ale nazývat to taktikou by bylo hodně zjednodušené. Pod pojmem taktika si představím konkrétní kroky, co vedou k vítězství a nejen "vezmu ho na zem" nebo "budu to držet v postoji". Tak to rozlišují jen začátečníci. Ale detaily samozřejmě prozrazovat nebudu.

Máte měsíc do zápasu, jaký bude váš program?

Dokončím tréninky na Floridě a asi deset dní před zápasem se budu přesouvat nejdřív do Česka a pak do Ruska. Je potřeba mít pár dní rezervu, aby si člověk zvyknul na časový posun.

Vyhraje technika nad silou?

Jestliže to je tak, že já znázorňuju techniku, tak ano.

Jak vidíte své šance na výhru?

Věřím si na vítězství.