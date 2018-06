Uniformu nechá doma a jde na věc. Když se muž zákona rve v kleci

„Jedna, dva, tři. Líp, uvolněně. Jedna, dva, tři. Super.“ Ladění na zápas se blíží ke konci, měsíce dřiny a odříkání bude chtít promítnout do pár minut, kde se prolne adrenalin s brnkáním na nervy. Nepopsatelný koktejl, který znají jen bojovníci. Už jen dny počítá do svého největšího zápasu v kleci Daniel Brunclík, policista speciální pořádkové jednotky. V oktagonu sportovec, který chce vždy porazit toho, kdo mu chce ublížit, takové jsou zápasy MMA. Ve čtvrtek se postaví v pražské O2 areně na akci XFN proti Petru Beránkovi.

Fotka s vašim soupeřem se stala už legendární. Vy v policejním, soupeř v civilu a u toho se v komentáři objevil dokonce názor „policie vs. hooligans." Jak tato fotografie vznikla?

Měli jsme práci v Brně a náhodou jsem potkal Petra, známe se už z minulosti. Zastavil jsem, vyběhnul, pozdravil a požádal o společnou fotku, že by to lidi mohlo zajímat. A to se povedlo, pro lidi super.

Jaký máte mezi sebou vztah?

Neutrální. Nepíšeme si dopisy, nechodíme na večeře, ale myslím, že se vzájemně jako zápasníci respektujeme. Co je mimo tělocvičnu, v tělocvičně neřeším, to jde stranou. Děláme stejný sport, potkáme se v kleci, je to zápas.

Jak vás berou lidi jako policistu?

Doufám, že dobře. Zvlášť ti, kteří si uvědomují, že jsme ve společnosti potřební. Snad jsou i rádi, že v našich řadách jsou lidi, pro které nekončí práce sundáním uniformy, ale dále na sobě pracují. Dnes dělá bojové sporty každý druhý člověk a policie nesmí být v tomto směru pozadu. Myslím, že slušní lidi, kteří nás platí ze svých daní, jsou snad rádi, že tomu někteří dávají něco víc a umí reagovat v krizových situacích. Někdy je hrozný, co chodí po ulicích.

Často musíte v práci využívat naučené věci z tréninku?

Jasně. Nikoho neřežu, ale páky a donucovací prostředky jsou běžný, když narazíte na agresivní lidi. U speciálního útvaru většinou zasahujeme proti takovým, kteří nechtějí poslouchat, útočí, pak už musíme použít sílu.

Máte za sebou desítky zápasů v K1 a thajském boxu, před vámi je čtvrtá bitva v MMA, předchozí tři jste vyhrál. Bude duel v O2 areně prozatímním vrcholem?

Hodně to pro mě znamená, řekl bych, že to bude zatím zápas kariéry, dal jsem tomu taky největší přípravu. Snažím se trénovat furt, trenéři mě musí někdy nutit, abych si odpočinul.

Koukal jsem na statistiky vašeho soupeře. Z posledních 18 zápasů jich drtivá většina skončila v prvním kole. Znamená to pro vás něco?

Nevím, asi to bude chtít rychle skončit, nebude tam chtít být dlouho, tedy tři kola. Přitom věřím, že fyzičku má. Takhle rychlé konce nejsou náhoda, uvidíme, co se mnou.

Hlavním zápasem ve čtvrtek bude souboj Karlose Vémoly a Patrika Kincla, duel, který je dost vyhecovaný. Vy s Petrem jste se nešpičkovali, mám pravdu?

Já na tohle moc nejsem. Karlos s Patrikem to takhle mají, pro někoho to může být negativní reklama, ale i to je reklama, která funguje. Pokud máte špatnou restauraci, tak vám to řekne osm lidí z deseti. Pokud bude dobrá, řeknou to dál dva. Špatná reklama bývá kolikrát rychlejší.

Projevil se vyšší zájem o MMA i u vás?

Když jsem zápasil v postoji, moc lidí v okolí to ani nevědělo, u MMA to je jiný, některé i motivuji, což jsem rád.

Je vám jedenatřicet, kam až chcete dojít?

Dokud to půjde, budu zápasit. Jsou tu kluci, kteří to ve čtyřiceti pořád sekají. Hodně záleží na zdraví. Pokud jsem měl kdysi plány, nedopadly, takže žiju tím, co je teď. Za pár dnů mě čeká velký zápas, takže spokojenost.

Vy i soupeř jste hodně potetovaní, takže v kleci to bude i vizuální podívaná. Kolik máte motivů na těle?

Nevím, nepočítám je. Všichni říkají, že jsem jak omalovánky, já si myslím, že jich mám málo ještě.

V práci s tím nemáte problém?

Ne, nic není vidět, jsem celý zakuklený.