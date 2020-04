Tuniský rozhodčí naděloval červené karty kvůli koronaviru

Házenkářský sudí Abdelhak Etlili vyrazil do ulic tuniského Nabeulu, aby umravnil nezodpovědné obyvatele. Když spatřil, že někdo nedodržuje nařízené dvoumetrové rozestupy, nekompromisně tasil své rozhodcovské karty. Na jeho počínání se můžete podívat ve videu níže.

Abdelhak Etlili dělá v Tunisu rozhodčího v místní házenkářské soutěži. Když si všiml, že lidé mezi sebou v době pandemie koronaviru nedodržují předepsané rozestupy, navlékl se do svého úboru, chopil se píšťalky a vyrazil do ulic zjednat pořádek.

„Udělal jsem, co jsem mohl. Doufám, že se moje sdělení dostane k co nejvíce lidem," nechal se Tunisan slyšet pro agenturu Reuters bezprostředně poté, co s obličejem zakrytým rouškou udělil poslední červenou kartu.

Etlili tvrdí, že do ulic vyráží každý den, aby přispěl svým dílem k řešení situace ohledně pandemie. „Doufám, že na sebe budou lidé dávat pozor a uvědomí si, že koronavirus je velmi nebezpečný," dodal na závěr.