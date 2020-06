Tragická nehoda italské legendy: Je to zlé, velmi zlé, popsal děsivé okamžiky nešťastný řidič

Život se s třiapadesátiletým Alexem Zanardim nemazlí. V roce 2001 utrpěl během závodu americké série CART na okruhu v Lausitzringu v Německu těžkou nehodu, po které mu byly amputovány obě nohy. Ani to mu však nezbránilo pokračovat v kariéře, když se speciálně upraveným autem závodil v kategorii sportovních vozů WTCC, ve které dokonce vyhrál čtyři závody.

Jeho další kroky směřovaly na paralympiádu. A dařilo se mu náramně. Z Londýna 2012 a Ria 2016 si dohromady přivezl čtyři zlaté medaile v kategorii handbiků.

A právě štafetový závod handbiků nedaleko Pienzy v Toskánsku, se mu stal osudným, když se v mírném klesání srazil s nákladním vozem. Kromě četných zlomenin utrpěl vážné zranění hlavy a jeho další stav zůstává krajně nejistý.

"Zákrok proběhl podle plánu, ale stav, v jakém pacient dorazil, byl nanejvýš kritický. Utrpěl rozsáhlé trauma v obličejové části lebky," konstatoval operující lékař Giuseppe Oliveri.

Lékař Sabino Scolletta mluví s novináři o stavu Alexe Zanardiho

Alessandro La Rocca, ČTK/AP

Pořád to mám před očima

K tragédii se vyjádřil i řidič nákladního auta. "Na řízení jsem byl naprosto soustředěný. Všechno se stalo strašně rychle, ve zlomku vteřiny. Před očima ten moment mám pořád. Je to zlé, velmi zlé. I když vím, že to nebyla moje chyba." popsal pro italská média nejhorší okamžiky svého života řidič Marc C.

"Snažil jsem se dělat, co jsem mohl. Když jsem viděl, že se ke mně přibližuje, strhnul jsem volant úplně doprava. Ale bohužel on dostal smyk a vjel mi přímo pod auto. Myslím na to každou noc, je mi to hrozně líto," dodal zničený šofér, jehož test na alkohol a drogy vyšel negativně.

Zanardi stále zůstává v umělém spánku, podle posledních informací mu hrozí, že přijde o obě oči. Aspoň nějakou naději však lékař Giuseppe Oliveri jeho blízkým dává. "Zdá se, že axonální poškození bylo odvráceno. Zranění jsou méně vážná než v případě Schumachera," odmítá podobnost poranění s legendárním Michaelem Schumacherem lékař.