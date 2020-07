Jak vydělat téměř miliardu za jeden zápas? Messi a Ronaldo jsou bez šance

Boxer Canelo Alvarez se vyhoupl do čela finančního žebřičku. Za jeden boxerský duel vyinkasoval přes 800 milionů korun!

V tomto porovnání mají navrch ti, kteří mají pár zápasů za rok, někdy i jen jeden. Boxeři a zápasníci MMA. Ti vyráží do boje proti fotbalistům a jezdcům formule 1 o poznání méně.

Pokud budeme počítat finanční odměnu za jednu ostrou akci za uplynulých dvanáct měsíců, jsou v první pětce čtyři boxeři a jeden bojovník MMA. V tomto porovnání se fotbalista Lionel Messi na své miliardy nadře.

Sportovci a jejich příjmy za uplynulých 12 měsíců Sportovec Sport Celkový výdělek Počet závodů, zápasů Odměna za 1 zápas, závod Canelo Alvarez box 825 660 000 Kč 1 825 660 000 Kč Conor McGregor MMA 754 380 000 1 754 380 000 Deontay Wilder box 1 078 000 000 2 539 055 000 Anthony Joshua box 849 420 000 2 424 710 000 Tyson Fury box 1 179 090 000 3 393 030 000 ... Lionel Messi fotbal 1 698 840 000 42 40 448 571 Cristian Ronlado fotbal 1 416 690 000 41 34 553 414 Zdroj: US-Bookies.com, thesun.co.uk

S porovnáním příjmů přišel server www.us-bookies.com a převzal ho The Sun. Jde o příjmy od 1. června 2019 do 1. června 2020. Do seznamu bylo zařazeno 100 sportovců z 22 zemí.

Jeden zápas, a odměna 27,8 milionů liber, v přepočtu 825 660 000 korun. Takový příjem si připsal boxer Canelo Alvarez. Zápasník MMA Conor McGregor dosáhl na cifru 25,4 milionů liber. První pětku doplňují boxeři Deontay Wilder, Anthony Joshua a Tyson Fury. Ti stihli za poslední rok dva až tři duely mezi provazy. Tato pětka vydělala více než 10 milionů liber za jeden zápas.

Poté následuje velký propad. Důvod je jednoduchý. Fotbalisté a jezdci F1 absolvovali až desítky zápasů či závodů. Například Messi odehrál 42 utkání a za jedno zinkasoval 1,4 milionu liber, Cristiano Ronaldo má započítáno 41 zápasů a za jeden 1,2 milionu liber.

Ve skutečnosti jsou tito dva podle magazínu Forbes na druhém a třetím místě mezi nejlépe placenými sportovci světa celkově.

Na čele je tenista Roger Federer. Švýcar za uplynulých 12 měsíců inkasoval 2 577 000 000 korun, přesto se mezi nejlepší v přepočtu na jeden zápas nedostal, a to kvůli velkému množství odehraných duelů. Jedno utkání mu vyneslo v průměru 71 000 liber.