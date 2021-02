Bolesti zad jsou následkem převážně špatného pohybu nebo nedostatkem toho správného. Jedinci, které trápí opravdu akutní nebo chronická bolest zad, by rozhodně měli navštívit lékaře, při mírných či občasných bolestech si vystačíme sami. Existuje totiž řada cviků, které zádové svalstvo protáhnou, posílí a zrelaxují.

1. Kolena k hrudi

Základní a jednoduché cvičení, které pomůže uvolnit napjaté svalstvo v oblasti beder. Jednoduše si lehněte na záda a střídavě k hrudi přitahujte jednu nohu pokrčenou v koleni. V přitáhnuté poloze vydržte 30 až 60 vteřin a poté nohy vyměňte. Opakujte i pětkrát na každou nohu.

Pohyb kolen k hrudi záda protáhne i posílí.

lairdchiropractic.com

2. Rotace trupu

Toto cvičení nejen že uvolňuje zádové svalstvo, ale pracuje také se středem těla a svaly v oblasti pánve. Lehněte si na záda, rozpažte ruce dlaněmi směrem do stropu a mírně přitáhněte pokrčené nohy k oblasti hrudníku. S koleny u sebe pokrčené nohy pomalu nakloňte na jednu stranu, v této pozici vydržte i 20 vteřin a převraťte se na druhou stranu. Snažte se, aby horní část vašich zad byla na zemi. Opakujte pětkrát až desetkrát na každou stranu.

3. Práce s pánví

Lehněte si na záda s pokrčenými koleny a rukama položenýma podél těla. Přirozený tvar páteře vytvoří v oblasti beder mezeru mezi vaším tělem a podložkou. Pomalu ohněte bederní oblast zad a stabilizujte střed těla - takto držte 10 sekund a povolte. Zatlačte pánev mírně směrem ke stropu, ucítíte kontakt zad s podložkou. Opakujte až patnáctkrát.

4. Poloha kočka - kráva

Klekněte si na kolena s rukama na zemi v šířce ramen - to je základní pozice. Ohněte záda tím, že budete tlačit břicho směrem k páteři, hlavu spusťte směrem dolů - v pozici kočky zůstaňte 10 vteřin a vraťte se do základní pozice. Nyní zakloňte hlavu, spusťte pánev a ohnětezáda směrem k zemi - v pozici krávy vydržte také 10 vteřin, poté se vraťte do základní pozice. Opakujte až dvacetkrát.

Cvičení můžete praktikovat také v sedě - s nohama na zemi a rukama na kolenou. Ideální do práce.

5. Létající pes

U tohoto cviku je základní poloha stejná, jako u polohy kočka - kráva. V základní poloze natáhněte pravou ruku a levou nohu tak, aby s vaším trupem tvořily přímku. V této pozici vyčkejte alespoň 30 sekund, poté se vraťte do základní polohy a opakujte levou rukou a pravou nohou.

Létající pes.