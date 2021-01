Český silák věří brutální ruské škole. Připíše si rekord v královské disciplíně?

Plány pro letošní rok jsou jasné. Strongman Radek Paták by rád překonal český rekord ve zdvihu klády. Tedy v log liftu. Loňskou sezonu nezávodil, teď by si chtěl spravit chuť. Silák, který v soutěžním období váží až 170 kg, ale ví, že to nebude jednoduché. „Záleží na technice, stabilitě. Je to velký, kulatý, blbě se to přemisťuje. Musíte se u toho všelijak zaklánět.“

Rekord v této královské disciplíně zatím drží Jiří Vytiska a má hodnotu 180 kilogramů. „Myslím, že bych mohl mít na 195 kilo. Těch 190, 195 kilogramů by asi u mě bylo reálných," říká Radek Paták. Více se dozvíte ve videu.

Hlavně musí držet zdraví. To jeden z nejdéle závodících strongmanů moc dobře ví. „Už to bude 16 let, co závodím mezi profesionály a 22 let, co trénuji. Předtím jsem dělal fotbal, bojové sporty, takže zdravotních problémů je víc než dost. Kolena, lokty, ramena, záda, chronické problémy s úpony na rukách," vypočítává.

Trénuje sám, bez trenéra a jede si to svoje. Brutálně, pořád naplno. „Je to taková ruská škola. Tak mě to baví. Je to asi trošku chyba, měl bych víc odpočívat, ale mně to takhle vyhovuje."

Strongman Radek Paták v akci

archiv Radka Patáka

Kromě světových strongmanů byl jeho vzorem děda. „Byl to rolník, sedlák. Měl velkou sílu. A právě síla a svaly se mi líbily už odmalička, i proto je ze mě strongman."

Teď Radek Paták váží 154 kilogramů. V létě, v soutěžním období, měl kolem 170. Jí každé dvě a půl, tři hodiny. „Na svoji váhu toho ale zase úplně moc nesním. Kolem 6000 kilokalorií denně. Dnes už jídlo tolik neřeším, když jsem byl mladší, bylo to horší. Když jsem nejedl každé dvě hodiny, byl jsem nervózní. Teď už vím, že když občas nejím čtyři, pět hodin, nic se nestane. Ta síla prostě drží."

