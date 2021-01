K sociálním sítím byl skeptický a nepoužíval je. Dnes patří mezi nejsledovanější Čechy

Nejblíže milionové hranici je tenistka Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu je v „bílém sportu" globální tváří několika značek. Je třeba vnímat i neuvěřitelný příběh nezlomné vůle, kdy se dokázala na okruh vrátit po přepadení a vážném zranění. A tak není divu, že je z českých sportovců v součtu sledujících druhá.

Možná překvapivě má relativně skromná čísla dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, která se věnuje alpskému lyžování a snowboardingu, či rychlobruslařka Martina Sáblíková. Naopak na instagramu je druhým nejsledovanějším českým sportovcem Adam Ondra, který ve sportovním lezení hodlá zaútočit na zlato v olympijském Tokiu.

Představují v českých podmínkách sociální sítě hlavně komunikační prostředek? A jak moc jsou důležité pro sponzory sportovců? „Společnosti v ČR samozřejmě přínos a hodnotu sociálních sítí hodně řeší, ovšem zároveň i vědí, že povolání sportovce je sportovat. V tom je totiž i ta největší hodnota pro ně. Sportovci nejsou na veřejnosti známí kvůli tvorbě obsahu, ale výkonům ve sportu. Čili přesně podle této logiky stavíme spolupráce s partnery. Nelze ale obecně říct, jaký podíl v plnění spadá do kolonky sociálních sítí," říká Petr Hercík, výkonný ředitel společnosti Sport Invest Marketing, která zastupuje právě Ledeckou a Sáblíkovou.

„Pro nás je zásadní, že si své profily obsluhují sami a tím udržují vysokou míru důvěryhodnosti a uvěřitelnosti sportovci. Sociální sítě jsou v každém případě jedním z reklamních nástrojů sportovce, po boku osobnostních práv a ploch na sportovním oblečení a náčiní. Každopádně se ale snažíme, aby ze sportovců nebyli influenceři v hanlivém slova smyslu a následný obsah odpovídal profilu sportovce, byl s ním jasně spojen a nenarušoval styl komunikace sportovce," přibližuje strategii Hercík.

Jedním z nejsledovanějších českých sportovců je Adam Ondra, český sportovní lezec. „Můj vztah k sociálním sítím byl na začátku dlouho skeptický a sám jsem žádné sociální sítě nepoužíval až do roku 2016. Dodnes jako normální uživatel používám pouze instagram a youtube. Účet na facebooku sice mám, ale stará se o něj můj tým. Vnímám je jako nástroj, který je možno používat dobře či špatně, zdravě či nezdravě. I když současné směřování sociálních sítí, které vedou své uživatele do jakýchsi sociálních bublin, se mi jako společenský jev hodně nelíbí. Myslím, že obecně sociální sítě spíše společnost rozdělují," přibližuje svůj postoj Adam Ondra, český sportovní lezec.

Na sítích je hodně aktivní, k mání jsou i produkčně hodně náročné vlogy. „Když si zkusím představit sám sebe, když mi bylo osm let, tak bych na tato videa koukal od rána do večera. Takže moje niterní motivace je motivovat ostatní, hlavně mladší a těm starším popřípadě přiblížit krásu našeho sportu, popisuje Ondra, který netají, že sociální sítě mu umožňují trávit více času na tréninku. Proč?

„Primárním cílem je dělat toho pro partnery co nejvíce právě na sociálních médiích, kde to má logicky dosah na obrovské množství lidí oproti akcím pro sponzory, kde musím fyzicky být. To mi šetří čas i cestování, mohu se více věnovat tréninku."

Raketový vzestup sledovanosti v poslední době zaznamenávají zápasníci MMA či UFC. „Jsme v době, která zapojení na sociálních sítích vyžaduje. Chtějí to fanoušci i organizace, které zápasy organizují. Já se snažím vše spravovat sám. Vymýšlím obsah, občas mi někdo poradí. Přijde mi to přirozené. V jednom období jsem asi dva měsíce využíval firmu, která za mě vše obstarávala. A musím říct, že fanoušci to hned poznali. Takže jsem zase začal vše řešit osobně," přiznává zápasník UFC David Dvořák, který má 36 tisíc sledujících na instagramu a dalších 9 tisíc na facebooku.

„Je to návazné na sponzoring. Potenciální partneři se zajímají, jakou sledovanost má sportovec i jeho sport obecně. Kdo je sledovaný, prodá více lístků. Nicméně nehoním sledovanost za každou cenu. Snažím se vyhýbat skandálům a excesům. Čísla rostou pomaleji, ale věřím, že to je správná cesta a mám pevnou základnu," vysvětluje Dvořák.

Právě ve světě bojovníků najdete jméno Machmuda Muradova. Rodák z Tádžikistánu s uzbeckýma i českým pasem má na instagramu 1,1 milionu sledujících. Za skokanu roku lze bez přehánění nicméně označit Tomáše Součka, bývalého záložníka Slavie Praha, jehož sledovanost na sociálních sítích po přestupu do West Hamu United a skvostných výkonech v Premier League raketově roste.