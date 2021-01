Hašek: K Milanovi jsem benevolentnější, ale nějaký trest by asi přijít měl

Hnilička a další z olympijských šampionů Jiří Šlégr v době přísných koronavirových opatření dorazili v sobotu ve večerních hodinách na soukromou oslavu v jednom z teplických hotelů, čímž porušili vládní nařízení. Fotografie z akce zveřejnil deník Blesk.

„Stalo se, co k tomu můžu říct... Udělali chybu, všechno nasvědčuje tomu, že se zúčastnili něčeho, co v tomhle termínu bylo zakázáno," řekl pro Sport.cz Hašek.

Ačkoli je jeden z nejlepších gólmanů hokejové historie dlouhodobým kritikem premiéra Andreje Babiše, za jehož hnutí ANO se Hnilička stal poslancem a šéfem Národní sportovní agentury, ke svému někdejšímu spoluhráči je přece jen shovívavější.

Dominik Hašek

Vlastimil Vacek, Právo

„S Milanem se známe dlouho. To, že se dal do holportu, nebo jak to nazvat, s ANO, je nepříjemné. Samozřejmě se mi to nelíbilo a taky jsem mu to řekl. Ale přece jen jsme něco prožili jako spoluhráči a soupeři na ledě. V jeho případě jsem asi nekritický a benevolentnější," uznal Hašek.

Hnilička uznal chybu a oznámil, že pošle 50 tisíc korun na charitativní účely. Později se rozhodl složit poslanecký mandát.

„Nechci být soudce. Asi by nějak potrestán být měl. Je to jeho rozhodnutí, jestli si myslí, že je to správné, tak ať to složí. Ale druhá věc je, jestli je tam nějaký tlak z vedení... Přijde za něj jiný poslanec za ANO, který se asi bude hodit panu Babišovi. Z politického hlediska je to celkem jedno," řekl Hašek.