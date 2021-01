Lvi Praha vyhráli v Ústí a jsou třetí v extralize volejbalistů

Po šesti zápasech se povedlo Lvům, kteří v předchozích zápasech podlehli dvakrát vedoucímu Karlovarsku a jednou třetímu Liberci, vyhrát první set. "Nebylo to jednoduchý, rozhodlo naše zlepšení na servisu v závěru setu v podání Mihajloviče, kdy to vzal do svých rukou. V prvním setu nám servis nefungoval, jak jsme chtěli, ale naštěstí jsme ho vyhráli," řekl trenér Lvů Tomáš Pomr České televizi.

"Fungovala nám obrana zejména na síti. Jsme rádi, na tom jsme pracovali. Nebylo to jednoduché, ve třetím setu bylo těžký dát balon na zem, Ústí hrálo také výborně v obraně, extrémně obětavě," uvedl Pomr a jmenovitě vyzdvihl výkon dvacetiletého libera Matyáše Ježka. "Odehrál fantastický zápas," dodal.

Všechny tři sady skončily poměrem 21:25. "V prvním setu rozhodl servis univerzála, kterého jsme se trošku obávali. Asi nalomil naši bojovnost a sebedůvěru. Přesto jsme pak odehráli zápas celkem v pořádku, ale už jsme neměli ten klid, který jsme potřebovali, abychom odehráli lepší utkání. Každopádně Praha nás tlačila od začátku do konce. Neměli jsme se pak na čem chytit," konstatoval ústecký trenér Lubomír Vašina.

UNIQA extraliga volejbalistů - 20. kolo: Ústí nad Labem - Lvi Praha 0:3 (-21, -21, -21) Nejvíce bodů: Parraguirre 14, Bornemann 13, Tibitanzl 8 - Nedeljkovič 19, Skakič 13, Mihajlovič 7.