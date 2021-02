Kvalifikační olympijský turnaj boxerů v Londýně v dubnu nebude

Hlavní evropský kvalifikační turnaj boxerů na olympijské hry v Tokiu se dubnu v Londýně oproti původním plánům neuskuteční. Zástupci Mezinárodního olympijského výboru (MOV), kteří aktuálně řídí vybrané boxerské akce místo světové organizace AIBA, oznámili, že turnaj bude s ohledem na koronavirovou situaci na britských ostrovech přesunut do jiné lokality. Jasno by mělo být do 17. února.