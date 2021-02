Po historickém úspěchu přijde lékařský zákrok. Pak Češi poletí do neznáma

Zazářili ve Světovém poháru, pokazili mistrovství světa. Teď partu českých bobistů pod vedením polského kouče Dawida Kupczyka čekají analýzy a plánování, jak se naladit na příští sezonu, aby výkony na pekingské olympiádě měly blíž k těm ve Světovém poháru. Jak na to? Podívejte se v následujícím videu.

Čeští bobisté se už těší na olympijskou sezonu. I když nevědí, do čeho jdou.

Celkové třetí místo v SP dvojbobů i ve společném hodnocení se čtyřboby a 15. a 16. příčka z mistrovství světa v Altenbergu. Taková je vizitka pilota Dominika Dvořáka a jeho brzdařů Dominika Suchého, Jan Šindeláře a Jakuba Noska v sezoně, v níž bylo vedle rychlých startů a dobrého řízení klíčové zůstat zdravý.

„Jako jedna z mála posádek jsme dokázali odjet kompletní sezonu bez zranění a pozitivního testu, to nám pomohlo,“ cení si Šindelář. Jedny testy ale přece jen Čechy vystrašily, pozitivní výsledek měl Suchý, který už přitom koronavirus prodělal před sezonou.

„Jak jsme měli jeden výsledek za druhým negativní, byli jsme už v klidu, najednou nás ten Dominikův test vrátil na zem,“ přiznává Dvořák. Naštěstí pro ně ukázal PCR test, že šlo o falešně pozitivní výsledek, a Češi mohli dál závodit.

Více než koronavirus tak pilota Dvořáka trápily dlouhodobé potíže se zády, které teď bude řešit. „Hned po návratu jsme se domluvili na zákroku, který by mi měl pomoct vrátit záda do původního stavu,“ vysvětluje.

Start přípravy by podle něj neměl být ohrožen. „Mám vyhřezlou plotýnku, která mi tlačí na nerv, co jde do levé nohy. Budu muset ještě víc cvičit, abych byl v pohodě,“ plánuje.

Pak už začne českému týmu klasická kondiční příprava zaměřená na rychlost a sílu a v říjnu snad i netrpělivě vyhlížený test olympijského koryta. „Moc nevíme, do čeho jdeme. Už jsme tam měli být dvakrát, vždycky to přesunuli, takže tam zatím jezdili jen Číňani,“ popisuje Šindelář.

Dvořák tak zatím zbrusu novou trať poznává jen díky videu. „Máme od federace natočenou dráhu z pohledu pilota, viděl jsem to už asi stokrát. Vypadá hodně technicky, ale stejně pak tu dráhu potřebujete vidět zblízka a cítit ji,“ doplňuje.