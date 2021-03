Neskutečný kop! Slovenka připravila Vémolu o bonus za výkon večera

Čas 2:12 a bylo hotovo. Pětatřicetiletý Karlos Vémola znovu potvrdil, že se s ním stále musí počítat. I přes nepříjemné problémy se shazováním, se dokázal český zápasník připravit na duel se slovenským vyzyvatelem Milanem Ďatelinkou a už v průběhu prvního kola ukončil svého soupeře škrcením.

„Vzali jste mi pás, ale vítězství jste mi vzít nemohli, protože v OKTAGONU je stále pouze jeden král," řekl Vémola, který si připsal již jednatřicáté vítězství v profesionální kariéře. „Mám s OKTAGONEM velké plány a doufám, že má OKTAGON velké plány se mnou. Chci další velké soupeře," dodal Terminátor.

Karlos Vémola a jeho dominantní vítězství. Milana Ďatelinku uškrtil v prvním kole

Oktagon TV

Po zápase byl Vémolův soupeř Milan Ďatelinka průběhem souboje značně rozladěný. „Nejvíc mě se*e to, že taktika byla nekopat a první, co jsem udělal: Prásk!" naznačoval pětadvacetiletý Slovák své počínání z úvodu souboje, které zřejmě rozhodlo celý zápas. Vémola si poté došel pro takedown a zbytek souboje si pohlídal na zemi.

Ocenění za výkon večera však neobdržel Vémola, nýbrž Lucia Szabová, která bonus získala již podruhé v kariéře. Slovenská talentovaná bojovnice rozhodla o své výhře nad Christinou Netzuovou ve druhé minutě prvního kola přesným high kickem. „Děkuji, věřím, že si to užiji. Něco pěkného si koupím, nebo pojedu na nějaký výlet. Už se těším," uvedla na tiskové konferenci po turnaji reprezentantka našich východních sousedů.

Poslední březnová sobota nabídla divákům další zajímavé souboje. Alex Lohoré porazil dvojku střední váhy žebříčku OKTAGON Tata Primeru, který po zápase sdělil své ambice na titulový zápas veltrové váhy. Robert Pukač submisí ukončil duel s Janem Malachem a připsal si patnáctou profesionální výhru.

Král severu padl. Jan Malach neměl proti rozjetému Robu Pukačovi šanci

Oktagon TV

Úspěšný debut absolvoval v organizaci OKTAGON MMA Ondřej Petrášek. „Premiéru jsem si užil hodně, bylo to super. Turnaj byl skvěle zorganizovaný," pochvaloval si starší bratr dalšího zápasníka Miloše Petráška.

Ondřej Petrášek a jeho úspěšný debut v Oktagonu

Oktagon TV

Velkým tématem večera se stala Lucie Pudilová, která vzala zápas jen tři dny před turnajem. Po vyrovnaném prvním kole zatlačila Finku Soutamaovou aktivitou a dovedla duel do vítězného konce. „Soupeřka mě hodila v prvním kole na zem a bylo složité se z toho dostat. Jsem ráda, že jsem se zvedla a další kolo ji to neumožnila," popisovala duel šestadvacetiletá Češka.

Lucie Pudilová vzala zápas až na poslední chvíli. Soupeřku přeboxovala a slavila vítězství

Oktagon TV

Další turnaj organizace OKTAGON MMA s pořadovým číslem 23 je na programu 1. května. Diváci se mohou těšit na další titulový souboj. V těžké váze poměří síly Martin Buday a Kamil Minda. Představí se i královna OKTAGON UNDERGROUND Tereza Bledá, nebo legenda české MMA scény Petr Monster Kníže.