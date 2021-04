Nabitý květen! Milovníci MMA si přijdou na své

Máj je lásky čas. To je sice pravda, ale toto tvrzení rozhodně neplatí na poli MMA a speciálně ne v květnu. Diváci mají před sebou pestrý program. Dva turnaje organizace OKTAGON MMA, ale také dva souboje českých bojovníků v nejprestižnější organizaci UFC. „Je to honička, ale nestěžujeme si. Jsme rádi, že to můžeme dělat,“ říká hlavní promotér domácí organizace Ondřej Novotný.

Organizace OKTAGON MMA má před sebou perný měsíc. Nejprve přijde na řadu 1. května turnaj OKTAGON 23, který měl být zakončen titulovou bitvou těžké váhy. Zranění Martina Budaye sice plány promotérů na souboj o pás zhatilo, ti však nelenili a pro polského zápasníka Kamila Mindu našli náhradu.

Do klece se mu postaví Kerrison Leal. „Kerrison je fajn. Mohl by se v prvním kole s Mindou hezky pobít. To se od těžkých vah očekává – přestřelka, ve které může každou chvíli padnout K.O.," uvedl na adresu brzy pětadvacetiletého bojovníka promotér organizace Ondřej Novotný.

Na turnaji OKTAGON 23 se představí také Leo Brichta s Matoušem Kohoutem. Podaří se oběma zvítězit?

Oktagon TV

„O brazilském bojovníkovi jsme věděli déle, pohybuje se v Evropě. V těžké váze je to složité tím, že tam není příliš zápasníků. Měl jsem vymyšleného jiného soupeře, ten se ale zranil. Poté jsem měl dalšího soupeře a ten měl zase COVID. Člověk nemá tak širokou mušku, jako třeba ve velterové váze," nastínil Novotný peripetie s hledáním nového protivníka pro Poláka Mindu.

Diváci se mohou těšit i na další zajímavé zápasy. Po zrušení titulového zápasu byl hlavním zápasem turnaje vybrán duel Petr Kníže – Andrea Fusi. Legendě české MMA scény schází do sbírky domácí titul. Prvním soupeřem na cestě k jeho cíli bude italský veterán organizace Bellator, kde absolvoval v letech 2018 a 2019 dva duely s vyrovnanou bilancí. „Petr je fascinující člověk, kterého chcete vidět zápasit. Už těch zápasů v sobě asi mít moc nebude, takže si to musíme ještě užít," řekl majitel organizace OKTAGON MMA.

Další turnaj OKTAGON 24 je naplánován na 29. května. Uvidí diváci i titulovou bitvu ve velterové váze mezi úřadujícím držitelem pásu Davidem Kozmou a brazilským vyzyvatelem Leandrem Silvou?

Lucia Szabová získala na posledním turnaji bonus za výkon večera. Kdo získá odměnu tentokrát?

Oktagon TV

„Pro nás je momentálně náročnější to, že další turnaj bude již 19. června. Tím pádem děláme v sedmi týdnech tři turnaje, a to už je pro celý tým honička, aby si turnaj udržel kvalitu. Vstupuje do toho v tuto dobu spousta věcí. COVID, různé mutace, zavírání a otevírání hranic států. V tomto ohledu je to velice složité," uvedl Novotný.

Květnový program v UFC hned s dvojím českým vystoupením

Z českého pohledu bude květen nabitý i v UFC. Jiří Procházka má před sebou druhý duel v nejprestižnější organizaci MMA na světě. Navíc se bude jednat o hlavní zápas večera akce UFC on ESPN 23. Na bývalého šampiona Rizinu čeká 1. května Američan Dominick Reyes, který v roce 2020 dvakrát neúspěšně bojoval o titul polotěžké váhy. Český samuraj se zaskvěl v červenci minulého roku. V debutovém duelu knokautoval ve druhém kole favorizovaného Volkana Oezdemira.

„Pro Jirku to bude zatím nejtěžší soupeř. On jde ale krok za krokem k tomu nejvyššímu vrcholu. Myslím, že má štěstí, v jakých chvílích potkává svoje soupeře. Ani Reyes není v tuto chvíli takový, jaký býval dříve. Je po zranění. Tím to ale vůbec nechci snižovat, je to borec z TOP 10," hodnotil amerického zápasníka Novotný.

Jiří Denisa Procházka finišuje přípravu na zápas s Dominickem Reyesem

Sport.cz

„V polotěžké váze je to také občas o jedné ráně. Věřím, že má Jirka dostatečně tvrdou bradu, že když Reyes něco trefí, tak to vydrží. A naopak, když trefí Jirka, tak to vydrží málokdo. On svoje ruce vycepoval do takových granátů, že frajeři padají po zdánlivých úderech, které se nezdají být tak šílené. Stejně jako to bylo v posledním zápase. Věřím, že to tak bude, Jirka vyhraje a bude dalším vyzyvatelem," dodal závěrem Novotný.

Další český bojovník v organizaci UFC půjde na řadu 22. května. Davida Dvořáka bude v rámci galavečera UFC Fight Night 188 čekat Brazilec Raulian Paiva. Zápasník z hradeckého All Sports Academy debutoval právě v Brazílii s domácím Brunem Silvou a stal se prvním Čechem v UFC, co absolvoval vítěznou premiéru. Podaří se jedenáctce žebříčku muší váhy přidat třetí vítězství v řadě a získat skalp druhého brazilského zápasníka?