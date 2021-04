Změna účesu! Za vítězstvím s vysílačkou na hlavě

Tak tohle musíte vidět! Český bojovník Jiří Procházka překvapil před odletem do Las Vegas k zápasu s Dominickem Reyesem novým speciálním účesem. Do svého repertoáru přidává další zajímavý kousek. Vysílačka na hlavě!

„Současný účes si ještě poupravím. Můžete očekávat něco podobně šílenýho. Třeba se pár dní před zápasem rozhodnu a půjdu dohola," navnadil osmadvacetiletý bojovník v rozhovoru před dvěma týdny fanoušky. Částečně dohola nakonec Procházka opravdu šel, nechal si však na středu uplést netradiční cop.

„Mám staženej ksicht. Vytahuje mi to obličej, tedy ze začátku to tak bylo. Teď už mě to tak příjemně pne," popisoval UFC bojovník své pocity z nové vizáže. „Měl jsem tuto ideu už nějakou dobu v hlavě a pak jsem narazil na obrázek thajského zápasníka. Připomnělo mi to mongkon, který nosí rituálně před zápasem," upřesnil význam svého dlouhého copu, který připomíná thajskou ozdobu hlavy používanou při rituálním tanci „Wai Khru".

„Když se udělá čistě jen ta vysílačka, tak mi to přišlo jako ideální válečnický účes. Doufám, že je to dostatečně šílené," uvedl na adresu nové ozdoby Jiří Procházka. Sám v minulosti proslul tím, že zaskočil před zápasem okolí novou vizáží. Tentokrát se český samuraj opravdu přiblížil podobností k dávným japonským bojovníkům.

Těžko někdo mohl čekat něco podobného. Český zápasník MMA si nechal na hlavě vytvořit velice zajímavý kousek. Přinese mu štěstí v následujícím zápase s Američanem Reyesem?