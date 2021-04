Českému mega talentu stačilo na K.O. v turnaji s asijskou příchutí necelých 90 vteřin

Sobotní večer v pražském hotelu InterContinental patřil turnaji Night of Warriors: Road to ONE. Historicky první turnaj pod záštitou prestižní singapurské organizace přinesl několik tvrdých soubojů. Do finálového turnaje v Singapuru postoupil z kvalifikační pyramidy zkušený bojovník Tomáš Hron. Z vítězství se radoval i mladý talent Václav Sivák, jenž knokautoval svého soupeře v prvním kole.

Ze čtyřčlenné pyramidy postoupila do finálového zápasu dvojice Tomáš Hron a Mohamed Amine. Marocký bojovník dokázal českému veteránovi vzdorovat první dvě kola. Ve třetím se ale dostal pod tlak rodáka z Brna, který si nakonec odnesl nejen vítězství, ale také postup do finálové pyramidy, na jejímž konci je titulový pás polotěžké váhy One Championship.

Parádní bitva dvou těžkých vah. Melvin Mané vstoupil do souboje velice dobře a tvrdými kopy zaměstnával obranu nizozemského bojovníka Ria Richardsona. Český tvrďák poslal svého soupeře v prvním kole dvakrát do počítání. To samé se opakovalo i ve druhém dějství. Pětadvacetiletý fighter z Lanna gymu trefil skrz kryt parádní koleno a technickým knokautem získal osmnácté vítězství v profesionální kariéře.

Povedlo se! Tomáš Hron se stal vítězem pyramidy a postoupil na finálový turnaj ONE FC

Sport.cz, O2 TV Sport

Trochu překvapení přinesl souboj české naděje těžké váhy Davida Vinše a zkušeného Briana Douwese z Nizozemska. Na konci prvního kola poslal třiatřicetiletý ranař Čecha tvrdě k zemi. Český bijec se snažil do zápasu vrátit, avšak i ve druhém kole nasadil Douves kombinaci tvrdých háků. Vinš si při pádu poranil koleno a byl konec.

Tomáš Hron si na úvod poradil s Turkem Mehmetem. Soupeře vůbec nešetřil

Sport.cz, O2 TV Sport

„Nebylo to operované koleno, bylo to druhé a bohužel nevydrželo. Přišel jsem o pohyb a celkovou jistotu. Brian je zkušený chlap, vletěl do toho a trefil to. Jsem bojovník. Chtěl jsem to urvat, ale už to nešlo," uvedl po zápase David Vinš, kterého zřejmě opět čeká zápasová pauza.

Jeden z nejlepších domácích thaiboxerů Michael Krčmář se v rámci lehké váhy popasoval s Turkem Amutem Norgazem. Devětadvacetiletý český bojovník poznal soupeře až den před zápasem, přesto dokázal mít celý zápas pod kontrolou a došel si již pro dvaaosmdesátou profesionální výhru.

Melvin Mané smetl Holanďana Richardsona. Do klece letěl ručník

Sport.cz, O2 TV Sport

Po porážce s Fapšem v OKTAGON Underground si spravil chuť Matěj Kozubovský. Malou chvíli to sice trvalo, ale již v průběhu prvního kola si český postojář tvrdými údery vybudoval respekt. Kanaďan Olivier Langlois-Rosse zase zásoboval domácího fightera nepříjemnými kopy. Vyrovnané druhé kolo rozsekl na svou stranu Kozubovský parádním předním hákem, kterým poslal kanadského protivníka k zemi. Třetí kolo si český ranař pohlídal a zvítězil 3:0 na body.

Znovu mu prasklo koleno. David Vinš musel kvůli zranění ukončit zápas s Douwesem

Sport.cz

V dalších zápasech zvítězil na body po aktivním výkonu Antonín Nygrín. Stejný způsobem porazil v juniorském duelu Jana Sklenáře Erik Micka. Další český zástupce Dominik Sívek v krvavém boji prohrál s Nikitou Kozlovem z Ruska. I druhý česko-ruský zápas dopadl lépe pro zahraničního bojovníka. Nad síly libereckého bojovníka Matěje Nusky byl Vasilij Semjonov.

Ani výměna soupeře na poslední chvíli ho nezbrzdila. Michal Krčmář zvítězil na body

Sport.cz, O2 TV Sport

Na závěr celého galavečera přišel zlatý hřeb. Obrovský talent Václav Sivák se pustil do souboje s rumunským soupeřem velice aktivně a po devadesáti vteřinách, které byly vedeny z jeho strany v obrovském tempu, Soareho ukončil.

Jednadvacetiletá hvězda před zápasem neplánovala, že by duel ukončila před limitem. „Nikdy si to moc neplánuji. Vždy to poznám až v zápase. Ani jsem necítil, jestli to koleno dobře dopadlo. Toto vítězství je pro dědečka, který má narozeniny," věnoval výhru Sivák, který zůstává v profesionálech stále neporažen.