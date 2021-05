Návrat ikony! OKTAGON s kulatou klecí zažil další parádní večer

Monster předvedl v hlavním souboji celého večera naprostou dominanci. Andreu Fusiho kontroloval již od prvních vteřin a po parádním přetočení strhnul italského barbara k zemi, kde si připravil arm triangle, který dokázal utáhnout tak pevně, že Fusi musel v čase 2:45 české legendě zápas vzdát. „Vždycky si něco naplánuji, ale pak stejně vezmu zápas na zem," hodnotil svoje počínání velezkušený Kníže.

Velké překvapení připravil divákům v hlavním předzápase jeden ze tří brazilských zástupců na turnaji OKTAGON 23. Kaik Brito zaskočil Roberta Bryczeka obrovskou rychlostí a několikrát přesně trefil polského třicátníka z přední ruky. Po dvaadevadesáti vteřinách pak Brazilec souboj na zemi ukončil. Je vysoce pravděpodobné, že právě Brito se hodně přiblížil k titulové bitvě velterové váhy. Za svůj výkon navíc obdržel bonus za zápas večera.

Do důchodu nepatří! Fantastický výkon 43letého Petra Monstera Knížete

Oktagon TV

Krátký proces provedl se svým sokem Leo Brichta. Izraelec Kirill Medvedovsky talentovaného Čecha téměř nepověřil. Naopak rodák z Prahy byl velice aktivní. Trefil několik tvrdých high kicků a po další kombinaci úderů na zemi soupeře ukončil.

Naopak příliš toho nepředvedla Brazilka Karoline Martinsová. Nadějná hvězdička z Reinders gymu Tereza Bledá si musela pohlídat pouze dva pokusy o submisi gilotinou, jinak si celý zápas dokázala v postoji pohlídat.

Vítěznou derniéru v kleci si odbyl norský policejní důstojník Thomas Robertsen. Ještě před vstupem do klece zaujal Václav Mikulášek netradičním momentem, kdy mu musely být upraveny nehty na noze. Baba Jaga byl pro bojovníka ze Skandinávie rovnocenným soupeřem, přesto byl Nor o něco aktivnější, protože dobře trefoval kopy z přední nohy, což také zmínil v pozápasovém rozhovoru. „Očekával jsem, že bude Mikulášek tuhým protivníkem. Můj plán byl unavit soupeře v prvním kole a ve druhém ho pak hodit. Spoustu práce odvedla moje přední noha," uvedl veterán organizace Cage Warriors.

Dominantní vítězství Lea Brichty. V prvním kole ukončil Medvedovského

Oktagon TV

Na konci druhého kola si Baba Jaga zranil kotník a do třetího kola ho toto zranění již nepustilo. Z vítězství se proto mohl radovat Robertsen. „Jsem vděčný za svou kariéru. Nyní se vrátím domů k rodině a budu se soustředit na své civilní zaměstnání," dodal v tuto chvíli již bývalý zápasník MMA

Tvrdou podívanou připravili na začátek hlavní karty dva bojovníci těžké váhy. Kamil Minda a Kerisson Leal. Těžkotonážní zápasníci ukázali patnáct minut naprosté války. Polák Minda zasypal soupeře sprškou dobře mířených ran. Přesto jihoamerický obr, který musel do limitu 120 kilogramů shazovat, odolával až do samotného konce. Na body nakonec zvítězil polský King Kong, jehož absolutní vyčerpanost byla po zápase jasně patrná.

Překvapení první karty přinesl až poslední duel

První porážka pro svěřence Attily Végha Romana Pauluse. Poslední vítěz OKTAGON Výzvy doplatil na nepříliš mnoho zkušeností. Ty naopak využil osmadvacetiletý Michal Konrád, který po téměř čtyřech letech zapsal druhé vítězství v řadě. Velice krátký a jasný průběh měl druhý zápas v organizaci OKTAGON pro Brazilce Rafaela Xaviera, který v prvním kole ukončil maďarského ranaře Csabu Hocze T.K.O.

Tereza Bledá přestála dvě gilotiny, poranila si koleno. Udržela ale neporazitelnost

Oktagon TV

Jednoznačný průběh neměl zápas Matouš Kohout – Jan Široký. Souboj Praha vs. Ostrava. Celá tři pětiminutová kola ukázala tuhý boj, který museli rozsoudit až bodoví rozhodčí. Radoval se bojovník z hlavního města, u kterého se projevila lepší fyzická kondice. „Myslím si, že jsem ve druhém kole nabodoval více. Ve třetí jsem se pak vyšťavil," hodnotil svůj výkon osmadvacetiletý Kohout.

První ženský duel večera byl velice rychlou záležitostí. Páteční vášnivý staredown naznačil, že by se mohlo jednat o tvrdý boj. Rozhodnutí přišlo po necelé minutě prvního kola. Venezuelská zápasnice Elizabeth Rodriguesová sice dostala Ewelinu Wozniakovou z Polska na zem, tam ovšem Polka utáhla triangl a třiatřicetiletá Venezuelanka zápas odklepala.

Československý souboj mezi Andrejem Kalašnikem a Tomášem Bolem. Kalašnik je původem z Ukrajiny, ale do České republiky se přistěhoval s rodiči již ve svých dvou letech. Zápas patřil do řady vyrovnaných bitev, kterou nakonec dovedl do vítězného konce brněnský ranař. Posléze si přesvědčivěji počínal maďarský fighter Máté Kertész, který porazil na body do té doby neporaženého Portugalce Bruna Carvalha.

Andrej Kalašnik šel v zápase s Bolem na jistotu. Vyhrál na body

Oktagon TV

Hlavní zápas Prelims karty zařídili Matěj Kuzník a Karol Ryšavý. Pro českého bijce se jednalo již o dvacáté profesionální utkání v pouhých pětadvaceti letech. Slovenský bojovník je sice o tři roky starší, přesto za svou kariéru nenasbíral tolik zkušeností. Ani to však nebránilo Ryšavému připravit velké překvapení, kdy porazil Kuzníka po necelých dvou minutách na submisi. Jak oba bijci před zápasem avizovali, tak si po vzájemném střetnutí vychnutali společné pivo.