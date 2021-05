Pochvala od sympaťáka. Dokázal by si Procházka představit titulový zápas?

Americký zápasník s mexickými kořeny se také po knokautu dlouho nezvedal z podlahy. „Překvapilo nás, jak dlouho Reyes po lokti ležel. Měli jsme starost. Doufali jsme, že mu nebude nic vážného a nebude mít žádné fatální zranění. Reyes před zápasem působil jako velký sympaťák. Nebylo jednoduché si najít proti němu to rvavé ego," vysvětloval trenér Jaroslav Hovězák.

Američan se k zápasu poprvé vyjádřil na svém instagramovém účtu až dva dny po souboji. „Po úderu se uzdravuji dobře, ale byl to opravdu neskutečný loket," ujistil Reyes své fanoušky, a zároveň vyzdvihl masivní úder soupeře.

I český samuraj se dostal v zápase do nepříjemných pozic. Jednou z nich byla také gilotina, kterou se Reyes pokusil utáhnout ve druhém kole. „Hned jak jsme dopadli na zem, tak jsem si tam dal bradu na stranu. Najednou jsem cítil, jak to začíná utahovat. Obrannými protitahy jsem se tomu dokázal vyvarovat," vysvětlil Procházka.

Autor KO lokte v UFC Jiří Procházka je zpátky doma a prozradil své další plány

Jedním z dalších nepříliš příjemných momentů byl Reyesův kop ze země, který s českým samurajem hodně otřásl. „Trochu jsem to podcenil. Myslím, že jsem byl na chvíli vyplej. Bliklo mi, spadl jsem na něj, ale hned jsem naskočil a začal dát pracovat. V tu chvíli jsem byl hodně otřesený," popisoval situaci český fighter.

V pozápasovém rozhovoru dostal Procházka informaci, že vítěz duelu nastoupí v budoucnu v titulovém zápasu. „Přišlo mi to rychlé. Když jsem si ale představil Blachowicze nebo někoho z nich jako titulového vyzyvatele, a když jsem teď pocítil Dominicka před sebou a všechny jeho techniky, tak musím říct, že na titulový zápas bych se dokázal připravit," ujistil rodák z Hostěradic.

„Osobně bych preferoval počkat do zápasu Teixeiry s Blachowiczem a po něm se jasně rozhodnout. Příprava na Blachowicze, nebo na vítěze tohoto duelu, musí být fakt důkladná. Je to titulový zápas, to se nesmí podcenit. Nevadilo by mi čekat, naopak bych to uvítal," uvedl Procházka na tiskové konferenci po návratu do České republiky.

A co nyní na Denisu čeká? Zejména odpočinek, poté ale opět návrat k dalšímu systematickému zlepšování. „Chtěl bych měsíc dva jet svůj režim s ohledem na to, jaký bude další zápasový plán. Rád bych zapracoval na chybách, které se v mém výkonu objevily. Rád trávím čas přemýšlením sám nad sebou," dodal na závěr bojovník polotěžké váhy.