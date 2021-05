Voják v akci! Armádního četaře museli k zápasu v MMA uvolnit velitelé

Humburger se představil v profesionálním debutu a kladenská OAZA viděla jeden ze tří technických knokautů turnaje. Pavel Lamacký ve své kariéře stanul i proti borcům, kteří zápasili na turnaji OKTAGON 23 – Václavu Mikuláškovi, nebo Michalu Konrádovi. Přesto debutující zápasník strhl svého soupeře na zem, a tam celý zápas v pohodě dokontroloval. Amatérský mistr ČR v MMA tak získal první výhru v profesionální kariéře.

Příliš času na vychutnání úspěchu mít Humburger nebude. „V pondělí nastupuji zpět do služby. Chtěl bych poděkovat svým velitelům 312. praporu v Liberci, že mi umožnili se zúčastnit tohoto večera. Bylo to pouze jejich rozhodnutí," uvedl vděčně zápasník ze severu Čech.

Elitní postojář Luboš Lesák má za sebou premiéru v MMA. Na konto si připsal K. O.

Sport.cz

Jak je složité kombinovat zaměstnání v armádě a zápasení v kleci? Správný recept zná ranař z Liberce, který své velké sny dokáže úspěšně kombinovat. A proč právě práce v bezpečnostních složkách? „Mám rád zbraně a disciplínu. To je to, co nás formuje. Je škoda, že si tím nemůže projít každý, alespoň na pár měsíců. Stojí to za to," řekl Humburger po zápase.

„V dnešní době není jednoduché být profesionální sportovec – dovolit si skončit v civilním zaměstnání a jen trénovat. Podle mě je to jedna z nejlepších prací k tomuto sportu, protože ve službě mohu některé věci využít," vysvětlil pětadvacetiletý voják, který měl o své budoucí profesi jasno již od útlého věku. „Už od malička jsem do armády blázen. Vždy pro mě byla čest, obléct si uniformu. Jsem takový srdcař," dodal po zápase bojovník střední váhy.

Další úspěšný debutant Lesák je na souboj se Sivákem připraven

Debut pod pravidly MMA zvládl. Luboš Lesák tvrdými údery diktoval tempo zápasu s ukrajinským veteránem Vitalijem Baryšnikovem. Zanedlouho došlo na třetí T.K.O večera. Na konci čtvrté minuty se dvaačtyřicetiletý Ukrajinec přestal bránit po tvrdém ground and pound a rozhodčí zápas ukončil.

„Ani jsem se nezadýchal!" prohlásil v pozápasovém rozhovoru pětatřicetiletý zápasník, který nesouhlasí, že by byl na začátek s MMA v jeho věku pozdě. „Není! Záleží na zraněních. Dokud bude chuť a nebudu prohrávat, tak v tom budu pokračovat," prohlásil český veterán, který v postojových disciplínách dle vlastních slov nemá mnoho soupeřů.

Zápas borců ověnčených mnoha tituly v K1 ovládl Jakub Klauda. Porazil Poláka Radosze

Sport.cz

Jeden by se přesto našel. Václav Sivák se v nedávné době v parádním světle představil na turnaji Night of Warriors, kde tvrdě knokautoval rumunského soupeře. „Čekám na něj, až bude chtít. Několikrát již zápas odmítl, vyhýbal se mi v amatérech. Doufám, že to brzo přijde. Jsem připraven," uvedl Lesák na adresu svého potenciálního soupeře.

Hlavní duel večera přinesl souboj turnovského ranaře Jakuba Klaudy a bojovníka z Poznaně Lukasze Radosze v K1. Klauda i Radosz posbírali ve známých organizacích mnoho titulů. Oba bojovníci mají dohromady 11 medailí ze světových a evropských šampionátů IFMA, což je nejprestižnější amatérská organizace thajského boxu. Na body nakonec zvítězil tuzemský bojovník.

V dalších zápasech si bonus za výkon večera uzmul Tomáš Laube, který porazil T.K.O v rámci pravidel MMA Striking po necelých dvou minutách Ondřeje Malinu. Šestý zápas v řadě získal na svou stranu Lukáš Chotěnovský, který po turnaji podepsal smlouvu v druhé největší polské organizaci FEN.