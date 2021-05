Český bojovník má konečně soupeře a termín. Bude to pořádně tvrdý oříšek

Květen plný MMA bude mít svůj dozvuk i na začátku června. Do druhého utkání v prestižní polské organizaci KSW nastoupí Patrik Kincl. Soupeřem mu bude ve velterové váze Tomasz Romanovski, jehož poslední prohra se datuje do srpna 2017. „Jeho vítězná série bude ukončena!“ hlásí sebevědomě český zápasník, kterého v průběhu přípravy čeká zápas jeho svěřence Davida Dvořáka v UFC.

Také pro Poláka to bude na turnaji KSW 61 druhý souboj pod hlavní polskou stájí, při debutu porazil na body Iona Surdua. Dvaatřicetiletý komplexní bojovník má na svém kontě působivých osm výher v řadě. „Soupeř bude tvrdý oříšek. Pro mě je nevýhoda jeho obrácený guard. Říkám na rovinu, že mi to moc nesedí. Ale budu dělat všechno proto, abych podal stoprocentní výkon," ujišťuje zkušený zápasník.

„Romanowski je tvrďák, má srdce, což znamená, že ho budu muset zlomit. Myslím, že první kolo ustojí, pokud se mi tam nepodaří něco dobře trefit, nebo nějaká submise. Koncem druhého kola se mi bude lámat a ve třetím ho budu mít na lopatě. Takže okolo půlky třetího kola bych rád odcházel se zdviženou hlavou," odhaduje Kincl průběh svého druhého duelu v organizaci KSW.

Zlepšující se epidemiologická situace dává naději tomu, že by mohli být v hledišti na turnaji KSW 61 přítomni diváci. „KSW je připravené na obě varianty. Mají prostor, kam mohou pustit diváky. Když to podmínky nedovolí, tak to bude opět bez diváků," říká jednatřicetiletý bojovník z All Sports Academy.

Český zápasník MMA Patrik Kincl úspěšně debutoval v polské organizaci v prosinci minulého roku. Úvodní duel pod hlavičkou KSW absolvoval ve střední váze. Rodák z Hradce Králové polského soka Tomasze Drwala knokautoval hned v prvním kole po dlouhém tlaku parádním úderem ze zadní ruky.

Jednatřicetiletý bojovník má na svém kontě, stejně jako Polák, vítěznou šňůru. Již čtyři zápasy nenašel přemožitele. Tím posledním byl Karlos Vémola v roce 2018, kterému ale Kincl dokázal zatopit. S Terminátorem vydržel v kleci všechny tři pětiminutová kola.