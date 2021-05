Téměř osmdesát tisíc diváků! První krok české výpravy v zámoří se ale nezdařil

Neskutečné. Na boxerský turnaj v Texasu dorazilo přes sedmdesát tři tisíc diváků! To, co se ještě nedávno vinou epidemiologické situace nikomu ani nezdálo, se stalo skutečností. První zápas celého galavečera absoloval v Dallasu pardubický ranař Jan Maršálek, který prohrál na body s Kelvinem Davisem. Český tým se nyní přesune do Los Angeles, kde započne finální přípravu na souboj Davida Dvořáka s Brazilcem Raulianem Paivou v UFC.