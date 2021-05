Bomby a knokauty! Nabitý večer, na který zve i Vémola

Semifinálové klání je tu! Projekt UPC Fight Cesta bojovníka napíše další pokračování. Mohou se diváci opět těšit na tvrdé a zajímavé duely? „Když je to ve Spejbl gymu, tak je zaručené, že tam budou pořádné bomby a knokauty,“ hlásí česká legenda MMA a veterán UFC Karlos Vémola, který v gymu Ondřeje Hutníka vylepšuje své postojové schopnosti.

Cesta bojovníka pokračuje! Mladí bojovníci se před dalším turnajem sjeli do hlavního města ke společné přípravě. Na trénincích si dokonce mohli nadcházejícího soupeře pořádně osahat. Trenéři totiž bojovníky rozdělili do sparingů tak, aby se cvičně mohli poměřit se sokem z pyramidy. Někteří fighteři ale měli s udržením vysokého tréninkového tempa velké potíže.

Problémy měl v přípravě nejen David Merenda, ale také Martin Petráš. Rokycanský bojovník na druhou stranu v prvním eliminačním turnaji ukázal, že dokáže odbojovat ve velkém tempu celý tříkolový zápas. Po vítězné bitvě s Nikolasem Krivákem se Petráš v semifinále utká s Matějem Trčkou. Bude se tedy jednat o souboj dvou kolegů z české reprezentace thajského boxu.

Druhou šanci dostane také Krivák. Svěřenec Vladimíra Moravčíka prohrál s devatenáctiletým Petrášem pouze těsně na body. V zápase proti krajanovi Leonardu Borákovi si bude moct spravit chuť. Borák ale po hladkém postupu patří mezi největší favority turnaje, mezi které se řadí také Denis Hnídek. Zástupce Spejbl gymu se střetne s dalším slovenským bojovníkem Rastislavem Klimáčkem.

Jedním z hlavních organizátorů je zkušený bojovník a trenér Michal Reissinger, kterého může mrzet, že v semifinálové pyramidě nenajde ani jednoho ze svých svěřenců. V prvním eliminačním turnaji padl s Renanem Beketem, kterého v další fázi čeká David Merenda, Jan Černý. Další zástupce Palec gymu – Filip Hauser sice do semifinálového klání postoupil, do další fáze ho ale nepustí zranění.

Urostlý pětadvacetiletý thajboxer si v prvním duelu pyramidy v souboji s Borisem Zavadským zlomil prst na noze. Dlouho to vypadalo, že se dokáže dát před dalším turnajem dohromady. Nakonec to ale nevyšlo. Mimo těchto potíží také přetrvávají Hauserovi problémy s nosní přepážkou, kterou má tuzemský bojovník zlomenou, a navíc se mu do ní dostala infekce. Musí tedy brát antibiotika.

Další eliminační turnaj UPC Fight Cesta bojovníka začíná v sobotu v 19:00. Na programu jsou čtyři semifinálové zápasy, dva rezervní duely a tři superfighty v podání zkušených ostřílených bojovníků. Příznivci se mohou těšit nejen na zajímavé souboje mezi provazy. Do studia dorazí jako hosté zajímavé postavy české bojové scény – Daniel Škvor a Tadeáš Růžička. Turnaj bude i tentokrát bez přítomnosti diváků, dá se ale sledovat prostřednictvím placeného přenosu tzv. PPV.