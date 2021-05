Faul na kriminál! Bojovník trefil soupeře loktem po odstrčení rozhodčího

Prasárna. Takové slovo se nezdráhal použít trenér Michal Vančura po neférovém úderu svého svěřence Daga Hoka. Český bojovník na galavečeru UPC Fight nedokázal udržet emoce na uzdě a po neférovém úderu loktem do zátylku slovenského soupeře byl diskvalifikován. Finalisty poznala reality show Cesta bojovníka. Do závěrečné fáze postoupil i Denis Hnídek, který se vyléčil z covidového onemocnění teprve pět dní před turnajem.

Československý souboj svěřenců Vladimíra Moravčíka a Ondřeje Hutníka naskytl porovnání tuzemského stylu s tím, který je pečlivě pěstován v Bánské Bystrici a bylo se na co dívat! Ján Vaľovčík trefoval přesně high kicky, kterými otevřel odchovance Spejbl gymu. Dag Hoke byl zase přesnější v boxerských kombinací.

Parádní duel rozhodlo třetí kolo, kdy domácí ranař i přes zásah rozhodčího počastoval soupeře nepříliš férovým loktem. Za tento úder byl následně Hoke diskvalifikován, ještě před tím ale přispěchal do slovenského rohu s omluvou. „Diskvalifikace Daga byl jednoznačná, protože dal nejen dva lokty po zastavení zápasu rozhodčím, ale ještě navíc rozhodčího odstrčil. Extrémní faul," uvedl na pravou míru provinění svého svěřence trenér Michal Vančura.

„Trochu se mi po zásahu do zátylku zamotala hlava. Omlouvám se divákům, že jsem zápas nedobojoval," řekl v pozápasovém rozhovoru Vaľovčík, jenž po turnaji obdržel bonus za výkon večera.

Naprosto nelítostnou válku nabídl druhý souboj mezi Davidem Dvořáčkem a Dominikem Táborem. Emoce létaly ringem, chvílemi i dokonce mimo provazy. Přestože Tábor lépe trefoval, na závěr mu začaly docházet síly. Brněnský ranař ale již nedokázal duel otočit. „Myslím si, že rozhodly moje lokty a klinče," hledal rozhodující momenty třinecký zápasník.

Parádní ukončení si připsal Jan Šindelář. Už od úvodního kola začal jeho sok Luděk Greguš silně krvácet z nosu. Ve druhém dějství pak zkušený Šmoula trefil přesně loket a rozhodčí zápas na pokyn lékaře ukončil. „Udělal jsem změnu v přípravě. Obětoval jsem tomu všechno. Jsem hladový a budu chtít dále vyhrávat," uvedl po zápase amatérský mistr České republiky v Muay Thai.

Nepovedený reparát s mexickou příchutí

Raketový start měly i zápasy pyramidy. Ortel nad Rastislavem Klimáčkem podepsal Denis Hnídek. Velká naděje Spejbl gymu rozehrála další parádní představení. Slovenský fighter měl co dělat, aby se vůbec dostal do druhého kola. Tam se ale probral lev, který začal Čechovi zdatně sekundovat. Třetí kolo už oba ranaři jeli na krev. Na výhru to stačilo mladému rodákovi z Plzně, kterého v přípravě potrápilo covidové onemocnění. „Musel jsem šáhnout do rezerv. Teprve před pěti dny jsem dokončil léčbu a kašel mám doteď," uvedl Hnídek.

Renat Beket porazil Davida Merendu. Bojovník z bíloveckého gymu doplatil na slabší fyzickou kondici, kterou ostatně ukázal již v předzápasové přípravě. Lépe na tom byl domácí bojovník, který tentokrát dokázal absolvovat i pozápasový rozhovor přímo v ringu. „Je to lepší pocit než minule, protože můžu mluvit a dýchat," uvedl bojovník původem z Kazachstánu.

Tvrdou záležitostí byl i slovenský duel Nikolase Kriváka a Leonarda Boráka. Krivák opět nastoupil mezi provazy v mexickém sombreru, ale ani tentokrát si vítězství nepřipsal. Z triumfu se mohl těšit jednadvacetiletý Borák. „Myslím si, že by tomu slušelo kolo navíc," uznal vyrovnanost soupeřů ranař ze Žiliny. Mexičan z Drákuly byl i přes neúspěch se svým výkonem spokojen. „I kdybych měl stokrát prohrát, tak se nevzdám," prohlásil taktéž jednadvacetiletý bojovník.

Závěrečný bonbonek v podobě souboje reprezentačních kolegů byl naprostým vyvrcholením parádních bojů. Martin Petráš a Matěj Trčka. Mladí, ale přesto již velice zkušení bojovníci předváděli celý duel parádní výměny. Radovat se ale mohl pouze Trčka. „Nebyla tam žádná rivalita ani nenávist. Připravil jsem se jako na normálního soupeře. Teď půjdeme na pivo," uvedl vítěz duelu.