Komplikace v UFC! Dvořákův soupeř skončil v nemocnici

Český bojovník se měl původně popasovat s Brazilcem Paivou, který ale nedokázal splnit váhový limit. Podobná situace se už v případě brazilského zápasníka opakovala podruhé. Tentokrát to ale mělo takové následky, že pětadvacetiletý Jihoameričan musel ze zápasu odstoupit z důvodu zdravotních komplikací.

„Včera jsem dělal váhu a všechno bylo v pořádku. Cítil jsem se opravdu dobře. Pamatuji si, že jsem šel ze sauny a najednou mě přepadla silné bolesti hlavy a na hrudi. To je všechno, co si pamatuji. Probral jsem se až v nemocnici. Moje hlava chtěla, ale tělo to nezvládlo," uvedl brazilský bojovník.

„Doktoři mi řekli, že jsem měl nízký tlak a byl jsem hodně dehydrovaný, proto jsem omdlel. Naštěstí mě však poté propustili, protože se mi udělalo líp," vysvětlil Paiva svoje peripetie, které ho pro nejbližší dobu připravily o pátý zápas v UFC.

Ihned se začalo intenzivně řešit, jestli Dvořák do klece nastoupí. On sám totiž bez větších potíží váhový limit splnil. UFC zareagovalo velice rychle a získalo pro hradeckého rodáka dalšího jihoamerického soupeře. Kolumbijec Juancamilo Ronderos má na svém kontě v profesionálním MMA působivou bilanci 4:0. Pod hlavičkou UFC ale ještě nebojoval.

Komplikací sice bylo další nesplnění váhy, tentokrát ze strany Ronderose. To by však nemělo bránit vzájemnému střetnutí. Kolumbijský zápasník akorát přijde o určité procento ze své zápasové výplaty.

Český Hrobník se s šestadvacetiletým fighterem potkal v září minulého roku v rámci přípravy na druhý zápas v UFC s Američanem Jordanem Espinosou, který Dvořák dokázal získat na svou stranu. Zápasníka z All Sports Academy může mrzet to, že jeho zápas nebude po změně soupeře na hlavní kartě.