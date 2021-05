Jsme připraveni na všechno a ukážeme to! hlásí bojovník Dvořák před třetím zápasem v UFC

Nemilé překvapení čekalo na Davida Dvořáka během předzápasového shazování. Brazilec Raulian Paiva při snaze o splnění váhového limitu zkolaboval, byl odvezen do nemocnice a ze zápasu musel odstoupit. UFC ale našlo pro českého zápasníka MMA dalšího jihoamerického soupeře Juancamila Ronderose. „Jdeme do toho a rozsekáme ho na maděru!“ hlásí osmadvacetiletý Čech.

V případě brazilského bojovníka se nejedná o první podobný případ. I při minulém shazování na zápas s Kazachstáncem Žumagulovem měl Paiva velké potíže s váhovým limitem. V červenci 2020 se ale ještě zvládl připravit a získat výhru. Tentokrát již se mu situace tvrdě vymstila.

„13 týdnů jsem se připravoval na Paivu, ale jeho neprofesionálním chováním se zápas zrušil, a jen absolutním zázrakem se UFC povedlo sehnat kvalitní náhradu," připomněl český zápasník dlouhou přípravu, která byla zaměřena speciálně na brazilského soupeře. Celý Dvořákův tým musí narychlo měnit plány.

Novým soupeřem pro turnaji UFC Fight Night 188 bude Juancamilo Ronderos. Šestadvacetiletý bojovník z Kolumbie sice také nesplnil váhový limit, oproti Paivovi měl ale situaci hodně obtížnou. „Soupeř převážil kilo, ale měl na shazování pouze dvanáct hodin. Zachránil nám zápas, takže do toho jdeme," řekl v bojovném duchu Patrik Kincl.

Ronderos nastupuje v americké organizaci Warrior Xtreme Cagefighting, kde se v roce 2019 získal titulový pás muší váhy. Naposledy se Kolumbijec v kleci představil v prosinci 2019, kdy obhájil titul před Ericem Sheltonem. Na svém kontě má mimo jiné také působivou bilanci v profesionálním MMA, když ještě nenašel přemožitele.

„Nesnáším, když jdu s frajerem, který nenaváží. Na druhou stranu to není týpek, který by se tady na mě dva tři měsíce připravoval. V zápase na tom budeme s váhou podobně. Všichni vidíme potenciál v tom, že mám na to ho porazit!" souhlasil se svým trenér Dvořák, který se s kolumbijským ranařem potkal během přípravy na svůj druhý zápas v UFC.