Bum, prásk! Nadějní čeští bojovníci rozdávali v OKTAGONU nemilosrdné knokauty

Bojovníci z deseti různých zemí. Devět zápasů. Parádně nabitá hlavní karta vrcholící vyčerpávající bitvou mezi Davidem Kozmou a Leandrem Silvou. To všechno měl OKTAGON 24. Turnaj ale začal zostra již od prvních duelů. Čeští bojovníci Robin Fošum a Matěj Peňáz knokautovali své soupeře již v prvním kole a měli tak odpracováno velice rychle. Peňáz navíc Portugalce Carlose Gracu ukončil již po čtyřiceti vteřinách.

Vzhledem ke komplikacím muselo být několik duelů zrušeno. Soupeřka se nenašla pro Magdalenu Šormovou. Francouz Arnold Quero zase nesplnil váhový limit v bantamové váze. Nekonal se ani česko-slovenský duel těžkých vah, ve kterém mělo jít do boje dohromady 250 kilogramů. Alexander Cverna se totiž nešťastně zranil jen několik hodin před vstupem do klece. Mnoho lidí se nechalo slyšet, že je turnaj prokletý. Kdo ale přesto turnaj sledoval, tak rozhodně neprohloupil. Naopak.

Již po 144 vteřinách se mohl z druhého triumfu v profesionálním MMA radovat Robin Fošum. Bojovník s postavou kulturisty vyřídil Abdoula Sowa v prvním kole tvrdou kombinací, kterou Itala poslal k zemi. Vítězství se ale nerodilo snadno. „Dvakrát jsem o sobě nevěděl, ale ustál jsem to," uvedl bezprostředně po zápase svěřenec trenéra André Reinderse.

Miroslav Brož byl za rváče. V parádní přestřelce porazil na body Němce Jungwirtha

Ještě rychleji si počínal Matěj Peňáz, který nastoupil před domácím publikem. Většina diváků pak v brněnském Zoner BOBYHALL mohutně aplaudovala po pouhých čtyřiceti vteřinách. „S výkonem jsem spokojený. Cítil jsem se dobře, pouze mě rozhodila změna soupeře těsně před zápasem," uvedl čtyřiadvacetiletý bojovník, který místo slovenského zápasníka Branislava Zuzáka narazil na portugalského ranaře Carlose Gracu.

„Jsem rád, že zápas takto vyšel. Dokázal jsem rychle použít to, co umím. Zároveň mě těší, že jsem absolvoval přípravu na Zuzáka, protože mi to dalo o hodně víc, než kdybych se připravoval na postojový zápas s Gracou," zmínil Peňáz přípravu, kterou z velké části strávil v boji na zemi.

Třetí zápas. Třetí knokaut v prvním kole. Tímto parádním zápisem se nyní může chlubit domácí bojovník. Ani tentokrát to vzhledem k dalším povedeným soubojům nestačilo na odměnu za výkon večera. „O bonus jsem se přihlásil, ale přeju to Davidu Kozmovi, protože zápas vydřel. Bylo to 25 minut tvrdé práce," poblahopřál staronovému držiteli mistrovského pásu velterové váhy.

Filipu Mackovi se proti Italu Iovinemu dlouho nedařilo, nakonec ale soupeře překvapil

Nyní si Peňáz od zápasení na malou chvíli odpočine a dobije baterky v teplých krajinách, kde ho čeká další životní zkušenost. „Letíme s přítelkyní na dovolenou na Kypr, kde se seznámím s jejími rodiči. Asi budu mít větší nervozitu při představování s rodiči než při vstupu do klece," dodal s úsměvem brněnský rodák.