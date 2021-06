Terminátor chystá dva velké souboje! Kdy se znovu představí v OKTAGONU?

Na turnaji OKTAGON 24 se objevila také jedna z největších postav českého MMA. Karlos Vémola se přišel podívat na svého budoucího soupeře, který vzešel ze souboje Marcina Naruszczky a Erica Spicelyho. Radoval se polský bojovník, který se na pozápasové tiskové konferenci nebál vynést odvážné tvrzení. „Myslím, že ho ubiju pravou i levou rukou. Po boji bude ležet a plakat," tvrdil sebejistě osmatřicetiletý Polák, který poměří síly s Terminátorem o pás střední váhy.

Vémolu výsledek zápasu dvou zkušených bojovníků zaskočil. „Jsem překvapený, ale paradoxně to pro mě bude jednodušší zápas. Naruszczka je klasický tvrdý polský frajer, ale proti Spicelymu mu začaly ve druhém kole docházet síly, zápas nebyl ani v tempu. Nedokážu si představit, že by byl pod tlakem a jel by se mnou na pět kol. S Američanem by mi hrozilo, že pokud bych udělal chybu, tak mě může ve druhém, třetím kole utáhnout na submisi. U Poláka tohle nehrozí," vysvětloval pětatřicetiletý zápasník.

A jaký bude ten správný recept na polského tvrďáka? „Mohu trénovat v Polsku v Ankosu, kde trénuje Mach Muradov, tam ho všichni znají. Budu ho chtít pomalinku utahávat, vykousávat, protože on je tvrdý jako šutr. Nebude to žádný snadný ukončení, ale ke konci třetího kola mu začnou ubývat síly," přemítá Vémola nad plánovaným soubojem.

Bezprostředně po Polákově zápasu proběhl v kruhové kleci první staredown, který byl plný úsměvů a uvolněné nálady. „Myslím si, že má ke mně velký respekt. Říkal, že mě sledoval v UFC. Je to ostřílený borec. Také k němu mám respekt, ale v OKTAGONU je jen jeden král a já mu ten pás nedám," tvrdí olomoucký rodák.

Veterán organizace UFC má za sebou operaci ramene, která ho nějaký čas vyřadila z tréninkového procesu. „Doktoři říkají, že měsíc po operaci je to zázrak. V podstatě s tím ale ještě nic neudělám. O to víc mě těší tenhle zápas. Vím, že se musím připravit na strašnou fýzu a silovou přípravu, kterou už teď mohu dělat. Pokud toto budu mít, což většinou mám, tak jsem dostatečně chytrý na to, abych ho porazil," ujistil velezkušený válečník směrem k titulovému zápasu s polským soupeřem.

V dalším zápase by se měl Vémola představit v červenci na Štvanici. Jaký program bude následovat do konce kalendářního roku 2021? „Chci udělat titul v polotěžké váze, ale momentálně ho tam nikdo nemá a ani není nikdo, kdo by měl o něj zápasit. Radši bych skočil do těžké váhy a zmlátil Budaye. Chci dva tituly, ale musí to jít všechno popořádku. První věc uzdravit rameno, zadruhé urvat titul na Štvanici a potom mám dva velký fighty, které chceme s Ondrou Novotným oznámit 1. července na noci s Terminátorem," dodal na závěr český Terminátor.