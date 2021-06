Klidnější a vyspělejší! Slovenská naděje se vrací do OKTAGONU po těžké porážce

Nemilosrdná facka. Návrat zpátky nohama na zem. Zpět do práce. Slovenský talent Ronald Paradeiser nezvládl titulový zápas organizace OKTAGON MMA. Mladý zápasník po zápase s Ivanem Buchingerem neskrýval emoce. Neúspěch ho plně zasáhl. „Byla to jedna z nejtěžších životních porážek. Když občas padneš, musíš zase vstát a pokračovat dál,“ uvedl Paradeiser, který dostane 19. června na turnaji OKTAGON 25 šanci na reparát.

Dalo by se to téměř nazvat jako pohádkový příběh. Ronald Paradeiser se již ve třiadvaceti letech propracoval v největší tuzemské organizaci OKTAGON MMA až k titulovému zápasu lehké váhy. Tam ovšem přišel náraz.

Slovenská legenda Ivan Buchinger. Konec přišel až příliš brzy. První kolo a brzká dominance svěřence Attily Végha na zemi. Tam to zkušený bojovník opravdu umí, což se po dvou minutách také potvrdilo. Paradeiser po inkasovaném škrcení musel odklepat. Pětatřicetiletý veterán se stal historicky druhým držitelem mistrovského pásu lehké váhy OKTAGONU. Druhé straně pak doslova zbyly pouze oči pro pláč.

„Prohra s Ivanem pro mě byla jednou z nejtěžších životních porážek. Do přípravy jsem dal všechno, ale stejně to nevyšlo. S odstupem času to neberu nijak tragicky. Narodil se mi syn, takže se těším i z něho. Chuť bojovat a dokázat v tomto sportu velké věci mám pořád. Když občas padneš, nic se neděje. Jen musíš zase vstát a pokračovat dál," uvedl odhodlaně Paradeiser, kterému ale chvíli trvalo, než se vrátil zpět do tréninkového rytmu.

Po porážce se totiž vrací zpět mnohem hůře. Toto tvrzení by potvrdil s téměř stoprocentní jistotou každý sportovec. Stejný názor má i slovenský talent, který si však uvědomuje i cenu neúspěchu. Ta totiž může bojovníka znovu nakopnout do další práce.

„Ve své kariéře jsem zažil hodně porážek, žádnou bych ale teď nevyměnil. Všechny mě toho hodně naučily. Když člověk prohraje, je to samozřejmě ten nejhnusnější pocit na světě. Nejradši bys to změnil a hned napravil, ale všechno je tak, jak má být. Prohra tě může posunout kolikrát víc než vítězství. Vnímám to tak, že po každé své prohře se ze mě stal o něco lepší člověk a o něco lepší bojovník," potvrdil třiadvacetiletý rodák ze slovenských Gbel.

A co tedy vytáhlému Slovákovi dala porážka v titulovém duelu do následujících zápasů? „Pomohla mi hodně v přípravě na nadcházející zápas, především po mentální stránce. Našel jsem si mentálního kouče, přehodnotil jsem, jak nastavený chci do těch zápasů chodit a od nich očekávám a cítím se mnohem líp," řekl Paradeiser. Výsledek jeho snažení budou moct diváci posoudit již 19. června.

Po necelém půl roce se mladý slovenský zápasník opět vrátí do klece v organizaci OKTAGON MMA. Jednat se bude ale o trochu jiného Ronalda Paradeisera. Zase o něco zkušenějšího a vyspělejšího. „Během své kariéry jsem se vždycky honil za jednotlivými soupeři. To jsem změnil. Nemám nastavený cíl na někoho, ale na sebe. Chci se stát šampionem uvnitř. Chci být na sebe hrdý, podle toho se chovat a dělat všechny věci," dodal bojovník lehké váhy, kterého čeká na turnaji OKTAGON zápas s tureckým bojovníkem žijícím v Německu Ardou Adasem.