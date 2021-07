Nová verze Melouna! Je to rváč, nejde si zahrát přátelský fotbálek

Starého usměvavého Melouna, jak se mu přezdívá, v kleci tentokrát nečekejte. Bylo zapotřebí některé věci změnit. „Už to nebude jako dřív. Už si nebudu se všema podávat ruku, na všechny se usmívat. Užiju si všechno to okolo, páteční vážení, ale samotný zápas si užít nejdu. Jdu se porvat a vyhrát. Od začátku půjdu tvrdě po ukončení," potvrzuje zápasník polotěžké váhy, který by se v budoucnu nebránil krátkodobému přesunu do nižší váhové kategorie.

Zápasu podřídil vše, Petrášek dokonce před dvěma měsíci odešel z práce u soukromé ochranky. Jednalo se o složité rozhodování. „Skloubit časově náročnou práci a několik tréninků denně moc dobře nešlo, tak jsem se musel rozhodnout, co z toho si vyberu. A já jsem si vybral sport, který miluji. I když to znamená, že jsme s manželkou přišli o příjem, na který jsme byli zvyklí. Teď ale žiju svůj sen a vím, že si po zápase nebudu nic vyčítat," přesvědčuje poděbradský rodák.

„Vím, že jsem do přípravy dal všechno, cítím se skvěle. A absolutně žádný tlak na sebe necítím," tvrdí Petrášek, který má za sebou v kleci sedmnáct soubojů. Uzmul z nich jedenáct vítězství. Na Štvanici by rád před početným publikem přidal další.

Petrášek pomáhá s přípravou mnoha předních českých bojovníků. Michal Martínek, Karlos Vémola, nebo Jiří Procházka. Výčet jmen je opravdu pestrý a naznačuje, že by Meloun neměl být ve špatné formě. Říká se o něm, že je tréninkový typ, při sparinzích je výjimečný. V zápasech to ale často nedokázal zužitkovat.

„Z Miloše se stal rváč. Nejde si tam zahrát přátelský fotbálek, ale jde zničit soupeře. Na trénincích je vždycky skvělý, teď to dokáže i přetavit do zápasu," ujišťuje Petráškův trenér André Reinders.

Tuzemského zápasníka ale nečeká jednoduchá práce. Jeho soupeřem bude Vlado Neferanovič. Řízný Chorvat hned pět ze svých šesti vyhraných zápasů ukončil v prvním kole. Nyní se premiérově představí v organizaci OKTAGON MMA.