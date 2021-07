Kanoistka Fišerová ve vodním slalomu na medaili nedosáhla, skončila šestá

Fišerová měla ve finále na kanále Kasai problémy hned po startu, kdy jí nevyšel ideálně nájezd do třetí branky. Následně dostala rodačka z Roudnice nad Labem a pětinásobná medailistka z velkých akcí penalizace za dotek branek číslo 8 a 9. Bezprostředně po dojezdu věděla, že medaili mít nebude. Za nakonec třetí Andreou Herzogovou z Německa zaostala o téměř devět sekund.

"Jsem smutná, zklamaná, ale myslím, že jsem tady předvedla výkony, na které budu při odjezdu z olympiády hrdá," uvedla s uslzenýma očima.

Jako poslední se na start postavila sedmadvacetiletá Foxová a při premiéře kanoistek v olympijském programu si po skvělé jízdě připsala největší úspěch v kariéře. Druhou Britku Mallory Franklinovou porazila o 3,64 sekundy. Foxová zároveň zkompletovala svou sbírku olympijských medailí, z Londýna 2012 má stříbro. Vedle toho byla také třetí před pěti lety v Riu.

Australanka potvrdila, že je nejlepší kanoistkou současnosti. "Jela fantasticky, koukala jsem. Moc jí to přeji, protože si myslím, že je to jezdkyně, která si to opravdu zaslouží. Trošičku mě mrzelo, že v tom kajaku skončila až třetí. Všichni víme, že ona je úplně někde jinde," řekla česká reprezentantka na její adresu.