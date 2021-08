Vémola je po operaci. Kdy se vrátí znovu k tréninku?

Návrat k plnohodnotnému tréninku ale bude běh na delší trať. Populární MMA zápasník by chtěl již v říjnu naskočit do lehčí přípravy, do které by zapojil zejména běh, posilování břicha a nohou. Tedy všechny partie tak, aby se nezhoršil stav operovaného tricepsu. „Pokud všechno půjde dobře, tak bych mohl začít v listopadu plnohodnotně trénovat. V takovém případě existuje možnost, že bych měl do konce roku zápas," řekl šestatřicetiletý bojovník v živém vysílání na instagramovém profilu fightlive.cz.

Je hned několik důvodů, proč se snaží Vémola návrat urychlit. Na programu má totiž dva důležité souboje. Ve střední váze na něj čeká držitel prozatímního titulu Samuel Krištofič. Slovenský bojovník porazil na turnaji OKTAGON 26 na Štvanici polského ranaře Marcina Naruszczku a vybojoval si možnost vyzvat Vémolu k titulovému souboji.

Dalším hnacím motorem k rychlému návratu je boxerský souboj s Marpem. Český rapper toužil po bitvě s Terminátorem dlouho. Po Vémolově zotavení již nebude nic bránit tomu, aby se oba kohouti mezi šestnácti provazy popasovali. Kdy se zápasy budou konat a který dostane přednost, se teprve uvidí.

Záležet bude především na zdravotním stavu. Vémola po předchozích zkušenostech nechce nic podcenit. V rozhovoru pro fightlive.cz ujistil, že tentokrát bude doktory poslouchat. Přesto věří, že se k dalšímu zápasu dostane co nejdříve. „Doktoři říkali, že to bude trvat půl roku. Já věřím, že to dokážu zkrátit na tři měsíce," odhadl svou pauzu veterán prestižní organizace UFC.