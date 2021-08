Další krok k cíli! Muradova čeká čtvrtý zápas v UFC

Machmud Muradov (vlevo) před zápasem s Geraldem Meerschaertem na turnaji UFC on ESPN 30.

Jednatřicetiletý bojovník poprvé nakoukl do UFC v září 2019, kdy na galavečeru UFC Fight Night 160 porazil po třech kolech Alessia Di Chirica. Další dva zápasy se Muradovovi povedly dokonale. Dva knokauty a skalpy Trevora Smithe a Andrewa Sancheze. Uzbek je tak v prestižní americké organizaci stále neporažen.

„Myslím si, že v tomhle zápase bude naprosto dominovat. Mach je narozdíl ode mě rozvážný fighter, takže nikdy nikam nespěchá. Myslím, že to bude kontrolovat. Nedokážu odhadnout, kdy ho ukončí, ale jsem přesvědčený o tom, že to bude naprosto dominantní výkon, protože v takové formě jsem ho ještě nikdy neviděl," složil Karlos Vémola poklonu uzbeckému bojovníkovi v rozhovoru pro server fightlive.cz.

Gerald Meerschaert má za sebou téměř padesát profesionálních zápasů. Na svém kontě má i velké zápasy v UFC s Thiagem Santosem, nebo se švédským bojovníkem Jackem Hermanssonem. Ani jeden z těchto složitých duelů však nedokázal naklonit na svou stranu. V roce 2017 rodák z Wisconsinu porazil Erica Spicelyho, jenž se nedávno představil v české organizaci OKTAGON.

Na co si bude muset dát Muradov pozor? Určitě na nepříjemné škrcení, které má Meerschaert zvládnuté na výbornou. V UFC již na submisi porazil šest soupeřů. V posledním zápase také Poláka Bartosze Fabinskiho, jehož utáhl již po dvou minutách prvního kola.

„Gerald je pokorný člověk. Viděl jsem s ním spoustu rozhovorů. Je to dobrý chlap. Má dobré jiu-jitsu a grappling. Je to velká zkouška v mojí kariéře, ale uvidíte, že zvítězím. Přicházím do Las Vegas pro své vítězství, které bude dalším krokem k mému cíli," ujistil Muradov, který je svěřencem legendy českého MMA Petra Knížete.