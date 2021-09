České biatlonové hvězdy znovu vládly. Po mistrovství světa vyhrály i domácí šampionát

Biatlonisté Markéta Davidová a Michal Krčmář potvrdili roli domácích jedniček a v Letohradě získali letní tituly mistrů republiky ve sprintu. V neděli budou útočit na zlatý double, do stíhacích závodů vyrazí se stejným náskokem 18 vteřin.

Davidová přijela do Letohradu po úspěšném letním mistrovství světa na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě, kde minulý týden získala zlato v supersprintu a stíhacím závodu a po sprintu brala stříbro. Na domácím šampionátu udělala ve sprintu tři chyby na střelnici a vyhrála díky rychlému běhu před Slovenkou Ivonou Fialkovou.

"Jsem ráda, že už to mám za sebou. V tom horku to bylo náročné. Navíc mi přišlo, že kolečkové lyže byly těžké a moc nejely," řekla Davidová na webu svazu. "Trápí mě rýma. Jsem zvyklá s ní závodit, ale ideální to není," řekla s tím, že se rozhodla vynechat večerní supersprint.

Třetí skončila obhájkyně českého titulu Lucie Charvátová, která tak v hodnocení MČR brala stříbro. Bronz získala v závodu pátá Klára Polednová.

Krčmář ovládl na MS sprint i stíhací závod a v Letohradu ve sprintu chyboval jednou vleže i vstoje. "Jsem rád, že se to povedlo, i když se svým výkonem nejsem spokojený. Vleže to byla těsná rána mimo, vestoje mi také jedna utekla," řekl Krčmář.

Za stříbrným olympijským medailistou ze sprintu skončil druhý přesně střílející Vítězslav Hornig. Třetí skončil Jakub Štvrtecký už s odstupem čtyřiceti vteřin..