Pastrňák souboj s Jágrem prohrál. Dal ale gól a odletěl do Bostonu

Český hokejista David Pastrňák nastoupil v dresu Karviné do hokejbalové extraligy.

Usměvavý, příjemný, trpělivě rozdával autogramy na vše, co mu kluci dali pod ruku, s každým se vyfotografoval. Spoluhráči už se rozcvičovali, když se konečně mohl převléknout, přetáhnout přes hlavu modrý dres se „svým" číslem 88, a trochu se před zápasem rozcvičit.

„To je přeci samozřejmé, že se podepíšu a vyfotím, vím, že pro kluky to je zážitek," říkal s úsměvem. Hokejbal v létě bere jako doplňkový sport. „Mám v Karviné kamarády, pro mne je to zpestření. V Karviné mám hokejbalovou registračku, ale odehraji toho za ni málo. V neděli už letím zpátky do Bostonu," pravil.

Na hřišti byl znát, i když ho domácí pečlivě hlídali. Vymyslel několik perfektních přihrávek do šancí, ale ty zůstaly neproměněné. A tak v poslední třetině za stavu 5:0 pro domácí vypálil z prostoru kruhů z levé strany přesně k tyči. Gólman Filip Koch se jen ohlédl, ale nesmutnil. Kolik gólmanů v Čechách může říct, že jim dal gól nejlepší český hokejista posledních let. Nakonec zápas skončil 5:2. Na hřiště už padala tma, když se s Pastrňákem fotili další zájemci. Rozdal desítky podpisů a figuroval na desítkách fotografií.

David Pastrňák se ochotně podepisuje před zápasem extraligy v hokejbalu, ve které nastoupil za tým Karviné.

Řeč přišla i na pár dní starou informaci, že na zimní olympiádě v Pekingu budou po osmi letech opět hrát hokejisté z NHL. „Mám z toho radost, pro mne to bude první olympiáda. Jednání trvala dlouho, nebylo jasné, jestli se organizace dohodnou nebo ne. Nakonec to vyšlo. Už teď se těším. Speciální příprava vlastně není nutná. NHL bude přerušená, takže v Pekingu budeme rozehraní," říkal spokojeně.

A jak to bylo s tím v titulku zmiňovaný Jágrem? Ten skutečně za Kert Park hraje. Akorát se nejmenuje Jaromír, ale Vojtěch. Několikrát se také na hřišti potkali. „Já jsem samozřejmě věděl, že nejde o Jardu, ale je to pikantní, Patrňák proti Jágrovi," smála se hvězda Bostonu a jela domů balit na dlouho cestu, kamp a sezónu, jejímž jedním z vrcholů by měl být olympijský Peking.