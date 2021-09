Univerzály mrzela rozbitá hra, české výkony jsou dost na houpačce

Od hráče na pozici univerzála čeká volejbalová reprezentace účinnou pomoc v útočné fázi. Jenže při utkání ME v Ostravě proti Bělorusku to nenaplnili Jan Hadrava ani střídající Michal Finger. Zápas česká reprezentace prohrála 1:3 a řádně si tím zkomplikovala boj o postup do kýženého osmifinále.

„Nedokázal jsem se bohužel vůbec prosadit. Celému týmu chyběla taková uvolněnost jako proti Slovincům," řekl Hadrava. „Těžko se mi o tom mluví, byl to prostě nepovedený zápas," připustil i Finger, ale nechtěl také hledat jednoho viníka. „Každý jsme klíčový muž, potřebujeme hrát jako tým. Je nás na palubovce šest a každý musí přidat svůj um, to jsme neudělali. Ani z lavičky jsme si moc nepomohli," cítil hráč italské Piacenzy

Druhé utkání národního týmu na šampionátu se nevyvíjelo dobře. „Nebylo na čem se chytit," mrzelo Hadravu, jenž se vrací z italské Civitanovy do Polska. Dohodl se na roční smlouvě s opcí s mistrovským týmem Jastrzebski Wegiel. „Na Bělorusy jsme si věřili, jenže zápas jsme nerozehráli dobře a nechytli vůbec tempo. Byly tam ve druhém vítězném setu momenty, které vypadaly nadějně, bohužel netrvaly moc dlouho," připustil Finger.

„Do laufu, který jsme měli proti Slovincům, jsme se vůbec nedostali," uznal i Hadrava. „Celkově to bylo takové rozbité, neměli jsme pořádně přihráno, to se pak proti vysokým blokům Bělorusů bojovalo blbě. Jak perfektně skáčou, tak jsou vysoko na sítí. Známe je z Evropské ligy, měli bychom je mít načtené, jenže nepředvedli jsme hru, jakou bychom chtěli," mrzelo Fingera.

Momentka z utkání Česká Republika - Bělorusko na ME v Ostravě. Zleva Vladislav Davyskiba z Běloruska, Jan Hadrava, Adam Zajíček a Jan Galabov.

Petr Sznapka, ČTK

„Dobré týmy kvalitní výkony opakují, my to máme bohužel nahoru dolů. Měli jsme problém s přihrávkou plachtícího servisu Bělorusů, a nesmyslně jsme útočili do plných. V podstatě jsme ani nezkusili takový psychologický souboj na síti, pořád jsme do toho mlátili a buď chybovali, anebo nás čapli. Neviděl jsem, že bychom cíleně ulili. Neměli jsme takovou herní inteligenci jako o den dříve, kdy jsme volejbalovou pestrostí zaskočili Slovinsko," konstatoval trenér Jiří Novák.

Šampionát ale rychle plyne dál, už v neděli od 16.00 h musí čeští volejbalisté čelit Bulharům. „Budou hodně těžkým soupeřem, ale musíme proti nim jít naplno a uvidíme, co se stane. Hrajeme třetí den po sobě, ale může nám vyhovovat zase role toho, který může překvapit. Každý den je jiný," přemítal Hadrava. „Musíme se hodně zlepšit, protfingerože kdybychom takhle zahráli další zápasy proti Bulharsku nebo Černé Hoře, tak je to prakticky bez šance na úspěch," doplnil Finger.

Reprezentanti moc nechtěli, aby se situace ve skupině nějak zamotala, ale způsobili to sami dvěma nečekanými výsledky. Jako klíčová se pro ně jeví úterní večerní bitva s Černou Horou. „Musíme mít v konečné tabulce minimálně dva vyhrané zápasy, aby postupová matematika zafungovala a ještě nám asi budou muset nahrát nějaké výsledky ostatních," uvědomoval si nejen Finger.