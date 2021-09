Běchovice poprvé vyhrál Zajíc, obhájkyně Stewartová vylepšila rekord

Atletika , 11:50

Na slavném maratonu dominovali zástupci Etiopie

Berlínský maraton: Muži: 1. Adola (Et.) 2:05:45, 2. Yegon (Keňa) 2:06:14, 3. Bekele (Et.) 2:06:47. Ženy: 1. Gebreslaseová 2:20:09, 2. Gebrekidanová 2:21:23, 3. Tolaová (všechny Et.) 2:23:05.