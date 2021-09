Premiérový šampion polotěžké váhy! Pešta si poradil s Terminátorem

Velice dobrý vstup měl do začátku duelu Viktor Pešta. Český zápasník ukázal, že na svém postoji stále pracuje a předvedl kvalitní boxování. Závěr úvodního dějství ale patřil německému Terminátorovi. Stephan Pütz přebral otěže souboje a kontroloval průběh druhého kola. Vypadalo to, že Pešta bude mít problém s fyzickou kondicí.

Ve třetí pětiminutovce ale přesunul český bojovník zápas na zem, kde se začínal dostávat zpět na koně. Poté, co si Pešta připravil pozici, tak přidal také několik tvrdých loktů, které způsobily tržné zranění na nose čtyřiatřicetiletého Němce.

Chyba rozhodčího, předčasně ukončil zápas. David Hošek si tak nemohl vítězství vychutnat naplno

Oktagon TV

Rána byla velice hluboká, téměř až na kost. Navíc začala silně krvácet a rozhodčí nakonec do dalšího průběhu titulového souboje Pütze nepustili. „Vím, že je to velké zranění, ale jsem zklamaný. Nelíbí se mi to, že to muselo takhle skončit, pojďme udělat odvetu. Viktor vyhrál, respektuju ho, ale ani on sám určitě nechtěl vyhrát kvůli zastavení lékařem," řekl po zápase německý obr.

Leo Brichta a jeho bomby. Damien Lapilus byl bez šancí

Oktagon TV

„Tohle je nejcennější výhra mojí kariéry. Určitě jsem ale nechtěl vyhrát takto, vždycky je tam trochu pachuť, když to zastaví lékař, ale s výkonem jsem spokojený. Nemám pocit, že bych si výhru nezasloužil," reagoval bezprostředně po zápase jednatřicetiletý rodák z Prahy.

Připadá v úvahu odveta tohoto zápasu? Pro Pütze určitě ano, jelikož si sám o druhou šanci řekl. Pešta je v tomto směru skeptičtější, protože nevidí v opakovaném zápas nic, co by ho mohlo posunout dále. Šance na souboj s Karlosem Vémolou jsou taky mizivé. Nabízel by se ruský zápasník Michail Ragozin.

Andrej Kalašnik uškrtil Němce Jungwirtha hned v prvním kole. Nic mu nedovolil

Oktagon TV

„Čekaní na Vémolu je zbytečné. Kromě toho, že poslední dva roky zápasí ve střední váze, tak má naplánované dva duely, a navíc je zraněný. O odvetě se Stephanem se můžeme bavit. Rád bych ten zápas ukončil sám, nebo ho vyhrál na body. Chtěl bych se utkat s Ragozinem, se kterým bych si to rád pinknul," naznačil Pešta na pozápasové tiskové konferenci možnou odvetu.

Matěj Peňáz a jeho čtvrté KO v prvním kole v řadě, tentokrát to odnesl Strzelczyk

Sport.cz

„Jak říkal Stephan. Je to výsledek, který se nabízí. Není na dohled tolik bojovníků na této úrovni. Uvidíme, jak to bude vypadat se zraněním německého zápasníka, za jak dlouho dokáže být zpátky. Když bychom se všichni domluvili, tak by se nám líbilo mít dva titulové souboje na největším večeru, který chystáme na konec roku," vyjádřil se k odvetě Pešta – Pütz hlavní promotér organizace Ondřej Novotný.