Završení trilogie se blíží. Budu znovu podvádět, říká Fury

Velmi očekávaný třetí souboj mezi Tysonem Furym a Deontayem Wilderem počítá poslední dny do jeho startu. Jak navíc bývá v bojových sportech zvykem, tak také před tímto duelem panuje mezi zápasníky hodně napjatá atmosféra. Tyson Fury znovu reagoval na soupeřovo nařčení ohledně možného podvádění v posledním vzájemném souboji.

„Víte, co? Budu znovu podvádět, rozbiju mu obličej. Podle něj je to podvádění, protože prohrál. Měl jsem tam podkovy. Do rukavic jsem si dal podkovy a dynamit. Bohužel se chystám znovu podvádět," reagoval Tyson Fury v rozhovoru pro MMA Hour.

Deontay Wilder totiž prvním prohraném boxerském souboji obvinil Tysona Furyho z podvádění ohledně jeho rukavic. Naznačil totiž, že si do nich strčil závaží, předmět o velikosti vajíčka. „Je nemožné, aby se nové rukavice takto ohnuly. Jsem přesvědčen, že v nich měl něco těžkého. Něco o velikosti vajíčka," zlobil se Wilder před necelým rokem.

Wilder ovšem po první profesionální porážce pokračoval se sérií výmluv. Nařkl také sudího Kennyho Baylesse, který měl údajně nadržovat Furymu. Servítky si nebral ani se svým již bývalým trenérem Markem Brelandem, který ho měl podle jeho slov zradit.

Tyson Fury vyhrál v prvním vzájemném souboji na TKO

„Přijmout některé věci je těžká věc, protože nikdo nechce přijmout pravdu. Když jsem byl alkoholik, nechtěl jsem, aby mi bylo řečeno, že jsem alkoholik. Je to jako malá hra ve vaší hlavě, kde nechcete znát pravdu, přestože pravdu znáte. Vždycky jsem věděl, že jsem tlustý parchant. Věděl jsem, že jsem závislý na alkoholu, ale nechtěl jsem, aby to bylo na mě znát," řekl o svém soupeři Tyson Fury, který podle něj není schopný přijmout porážku.

Pozadu pochopitelně nezůstal ani Deontay Wilder, který si také tentokráte rýpl do svého soupeře. „Myslíte, že se tentokráte nepokusí podvádět? Určitě zase přijde s nějakým plánem."

"Jsem připraven, doufám, že je také připraven. Ve volném čase jsem nedělal nic jiného, než jen trénoval, trénoval a trénoval. I když moje tělo odpočívalo, moje myšlenky zůstaly stejné. Můžete očekávat znovuzrozeného Deontaye Wildera. Něco, co jste předtím ještě neviděli," prozradil pětatřicetiletý zápasník.

Jeden z největších boxerských zápasů se měl konat již v létě, nicméně kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u Tysona Furyho byl zrušen. Duel tak byl přesunut na 9. října 2021.