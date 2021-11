Nafrněná, rozmazlená a příjemná jak osina v zadku! Fanoušci se pustili do Ledecké

Většinou fanoušci na adresu Ester Ledecké nešetří chválou a slovy uznání, tentokrát však bylo všechno jinak. Řadu z nich pobouřila svým soustředěným, pro mnohé znuděným, výrazem u podepisování hromady kartiček, které rozesílá svým příznivcům. U toho lžící dlabala Nutellu a zapíjela to Red Bullem, k čemuž měli někteří z jejích sledujících také co říct.

Příspěvek, kterým chtěla pozdravit své příznivce a ukázat jim, jak tráví sobotní dopoledne, když zrovna nebrázdí svahy na lyžích nebo na snowboardu. „Co máte v plánu na víkend vy?" ptala se Ledecká. Většina sledujících se s ní v komentářích o své plány podělila, avšak našlo se i dost rýpalů, kteří měli několik výtek.

„Doufám, že to Ester myslela ve srandě, jinak by to (odhazování podpisů) na mě působilo poněkud nafrněně," zněl jeden z příspěvků. „Trochu rozmazlené chování," píše další. Ano, Ester u podepisování nevypadá příliš nadšeně, spíš hodně otráveně, ale když se podíváte na tu hromadu kartiček na stole, kdo z vás by u stého podpisu byl vysmátý?

Ester bylo málo platné, že na konci videa se mile na fanoušky usmála a hromadu podepsaných kartiček objala, rýpalové byli v ráži a šli s komentáři ještě dál. „Ta je u toho příjemná jak osina v zadku," napsal jeden z fanoušků.

Dalším se zase nelíbí očividný product placement na značku RedBull, která Ledeckou dlouhodobě sponzoruje, a také pojídání Nutelly. „Fuj tajbl, jak to můžeš žrát," píše jeden ze znechucených fandů. „Jo jo, příklad pro naše děti, a hlavně že reklama na Red Bulla," nelíbí se dalšímu. Mnozí ale Ledeckou brání a utěšují, ať si z podobných komentářů nic nedělá.

Ledecká má za sebou první závod sezony na lyžích, v obřím slalomu v rakouském Söldenu se jí však příliš nedařilo a figurovala až v páté desítce. Ve Světovém poháru se opět představí až 3. prosince, kdy je na programu sjezd v Lake Louise.