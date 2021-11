Muži v sukních a se stuhou? Moje noční můra, prozradila ruská legenda

Hvězdu zpovídal ruský novinář Anton Krasovský a řeč přišla i na moderní gymnastiku v podání mužů a na to, zda se může stát uznávanou a tradiční disciplínou. Připomněl, že fanoušci už si zvykli na to, že ženy hrají fotbal či boxují. „Moderní gymnastika je ale od nepaměti sportem pro krásné, jemné a estetické dívky, takže když v téhle roli vidím muže, je to neobvyklé," konstatovala Slucká.

„Kdyby měl třeba ten muž jiný kostým, třeba by to bylo vnímáno jinak, ale když závodí kluk v sukni...," doplnila dvaačtyřicetiletá dáma s tím, že když bude upřímná, znamená pro ni tento pohled noční můrou. „Kdyby měl kalhoty a tričko a kdyby u toho nedržel stuhu," kroutila hlavou při odpovědi.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Připomínku, že třeba při baletu mají na sobě muži také upnuté trikoty, nebere. „Balet je klasika! To přece nemůžeme srovnávat, to je absurdní! Já prostě nechci vidět muže, který se snaží být jako žena. Balet je umění a tohle je sport. Balet je klasika, je to divadlo," dodala s tím, že třeba za čtyřicet let si veřejnost na podobné věci zvykne.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený 🤴🏻Cristofer Benitez Hernandez✨ (@cristogimnasia)

„Ale teď tomu upřímně nerozumím. Nejsem proti, ale chlapi, nesrovnávejte jablka s pomeranči, ať jsou muži stále muži," konstatovala. Nejspíš se ale bude muset smířit s tím, že se moderní gymnastika v podání mužů rychle rozšíří a po světě se mluví o tom, že je blízko k získání širšího uznání ze strany gymnastických a olympijských autorit.