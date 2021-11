Závěr se mi nepovedl. Došly mi síly, přiznala Sáblíková

„Šesté místo není tak hrozné, jsem ráda za získané body. Bojuji i o kvalifikaci na olympiádu v Pekingu. Závěr závodu se nepovedl, v posledních dvou kolech jako když mávne kouzelným proutkem, mi docházely síly, nemohla jsem zrychlit. Je to strašná škoda, ke třetímu místu mi sice chyběla vteřina, ale roli hraje každá desetinka. Pořád je to lepší, než kdybych byla někde na konci první desítky. Uvidíme, co s tím dál uděláme," vzkázala prostřednictvím agentury Sport Invest Sáblíková.

Zpravidla Sáblíková dokáže v posledních dvou kolech zrychlit, tentokrát byl pravdou opak. „Proč mi došly síly? Vůbec nevím. Led v Tomaszówě je hodně nevyzpytatelný, těžký, někdo na něm umí jet, někdo ne. Spousta holek jela normálně, ale další ze špičky časy i 4:14 minuty, přitom jinak jezdí i o víc než deset sekund rychleji," konstatovala.

V Polsku pojede ještě jeden závod. „Přihlásila jsem se ještě na nedělní patnáctistovku. Potřebuji co nejvíc závodit, protože druhý týden přípravy v Inzellu jsem nemohla. Na tom, jak ten závod pojmeme, třeba jestli jako součást tréninku, se dohodneme s trenérem Petrem Novákem," pravila.

Martina Sáblíková vstoupila do olympijské sezony šestým místem na 3000 metrů při Světovém poháru v Tomaszówě Mazowieckém.

Sport Invest

Její kolegyně Nikola Zdráhalová skončila na třech kilometrech třináctá, až za ní zůstaly další favoritky jako třeba De Jongová z Nizozemska. Zdráhalovou v sobotu čeká závod na 1000 m, v neděli pojedou obě Češky patnáctistovku.