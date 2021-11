Opatrný vyhrál na Prague Playoffs rámcovou parkurovou soutěž

Opatrný jel jako pětatřicátý a dostal se do vedení o dvě a půl sekundy. Po něm však nastoupily více než dvě desítky jezdců, kteří mohli jeho čas překonat. "Ten náskok byl relativně slušný, pak ho stáhli o sekundu, byla tam už jenom sekunda a půl. Ale sekunda a půl v hale je docela dost. Na venkovním kolbišti se dá nahnat víc než tady v hale. Určitě jsem se až do posledního jezdce bál a jsem rád, že se to takhle povedlo," řekl čtyřicetiletý český reprezentant.

Při vyhlášení mu tak zněla národní hymna. "Už když jsem vstoupil do arény před parkurem, tak atmosféra byla skvělá. Po dopadnutí posledního skoku ještě lepší a teď při tom dekorování byla skvělá," pochvaloval si.

Anna Kellnerová byla se svou jízdou nadmíru spokojená.

Na překážkách vysokých do 150 centimetrů se z českých reprezentantů do první desítky dostali ještě šestý Kamil Papoušek s Great Feelingem a osmý Vladimír Tretera v sedle koně Gangster vh Noddevelt. S klisnou Catch Me If You Can nastoupila i Anna Kellnerová, ale pojala to spíše tréninkově a po několika překážkách plánovaně odstoupila.

Večer totiž v sedle Silverstona nastoupí za Prague Lions do čtvrtfinále Global Champions League. Tam nyní dvanáct týmů bojuje o osm míst v pátečním semifinále, kde doplní čtveřici přímo postupujících díky umístění v základní části.