Žádný doping. Froome nedostane trest za vyšší množství léku na astma

Froome po etapě na loňské zářijové Vueltě ve svém vzorku moči dvojnásobně překročil povolenou koncentraci salbutamolu, na jehož užívání musejí mít cyklisté s astmatem zvláštní povolení. Salbutamol totiž kromě léčby astmatu dokáže zvyšovat aktivní svalovou hmotu.

UCI však poté slavného britského jezdce nechala závodit, což v cyklistickém světě vyvolalo vlnu kritiky. Froome tak mohl vítězstvím na květnovém Giru d'Italia zkompletovat jako sedmý cyklista v historii triumfy na všech Grand Tours.

Proti třiatřicetiletému Froomeovi se v minulých dnech postavili i pořadatelé Tour de France, kteří mu chtěli zakázat účast v letošním ročníku. Na základě dnešního rozhodnutí UCI však změnili názor a uvedli, že sobotnímu startu čtyřnásobného vítěze slavného závodu a obhájce titulu nic nebrání.

Froome i jeho stáj Sky od počátku tvrdili, že se cyklista ničeho špatného nedopustil. Tým argumentoval, že ve Froomeově případě nejde o pozitivní dopingový test, ale o nestandardní nález předepsaného léku. "Nikdy jsem nepochyboval, že to takhle dopadne, ale to dlouhé období nejistoty bylo hodně těžké. Jsem velmi rád, že mě UCI očistila a celý případ skončil. Není to důležité rozhodnutí jen pro mne a můj tým, ale i pro celou cyklistiku," řekl britský jezdec.

UCI, která případ vyšetřovala, obdržela v minulém týdnu konečné stanovisko expertů WADA. "Agentura nás informovala, že vzhledem ke specifickým okolnostem případu nepovažuje výsledek zkoušky pana Froomea za pozitivní dopingový nález. UCI se na základě toho rozhodla vyšetřování ukončit," uvedla cyklistická unie na svém webu.