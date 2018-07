Divoký závěr první etapy Tour! Froome spadl, debutant přespurtoval Sagana

Úvodní rovinatou etapu cyklistické Tour de France z Noirmoutier-en-l'Ile do Fontenay-le-Comte vyhrál po 201 kilometrech Kolumbijec Fernando Gaviria. Třiadvacetiletý debutant na "Staré dámě" ve finiši porazil Slováka Petera Sagana, třetí dojel Němec Marcel Kittel. Kvůli problémům v závěru ztratili čtyřnásobný vítěz závodu Brit Chris Froome i další Kolumbijec Nairo Quintana. Čeští cyklisté v pelotonu chybějí.

Kvůli problémům v závěru ztratili čtyřnásobný vítěz závodu Brit Chris Froome, jeho krajan Adam Yates, Australan Richie Porte či Kolumbijec Nairo Quintana. Čeští cyklisté letos v pelotonu chybějí.

I přes dlouhý únik trojice závodníků se o premiérovém vítězi ve 105. ročníku rozhodlo v hromadném spurtu. V něm kvůli pádu pár kilometrů před cílem chyběl Froome, jenž nakonec dojel s padesátisekundovou ztrátou. Ještě hůř dopadl Quintana, kterého v závěru postihl defekt a za vítězem zaostal o více než minutu.

"Drželi jsme se v čele, ale pak jsem spadl. To se stává, jsem rád, že jsem se nezranil. S tolika sprintery kolem to byl trochu chaos, týmoví kolegové toho nemohli udělat o moc víc," prohlásil Froome. "Do Paříže je ještě hodně dlouhá cesta," dodal.

Gaviria ve finiši potvrdil pověst jednoho z nejlepších spurtérů a i díky pomoci kolegů ze stáje Quick-Step Floors předčil zkušenější Sagana i Kittela. Ke čtyřem dílčím prvenstvím z loňského Gira přidal premiérový triumf na Tour a do nedělní etapy oblékne jako druhý Kolumbijec 15 let po Víctoru Hugu Peňovi žlutý dres pro vedoucího závodníka.

"Už je to dlouho, kdy kolumbijský cyklista naposledy oblékl žlutý trikot. Snažilo se o to mnoho mých krajanů, a povedlo se to mně. Nemám slov," řekl Gaviria.