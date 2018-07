Cyklistka Nosková získala bronz v časovce na ME do 23 let v Brně

Cyklistka Nikola Nosková získala bronzovou medaili v časovce na mistrovství Evropy žen do 23 let v Brně. Prvenství vybojovala na trati dlouhé 23 kilometrů suverénně Nizozemka Aafke Soetová, druhá skončila se ztrátou 65 sekund Němka Lisa Kleinová. Nosková, která se nespecializuje na časovky, měla v cíli manko na vítězku 68 sekund. Zleva nejlepší v kategorii do 23 let: druhá Němka Lisa Kleinová, vítězka Nizozemka Aafke Soetová a třetí Nikola Nosková, Václav Šálek, ČTK Jednadvacetiletá Nosková brala časovku jen jako možnost k rozjetí se před sobotním závodem s hromadným startem ve Zlíně. "Nepomýšlela jsem proto na nějaké medailové umístění, výsledek mě příjemně překvapil," uvedla Nosková. Kopcovitou trať, která vedla od Brněnské přehrady po části starého Masarykova okruhu do Kohoutovic a zpět, označila za hodně náročnou. "Nedalo se nikde oddechnout. Jen ve sjezdu, kde je ale potřeba dávat velký pozor. Trať mi moc vyhovovala, byla od začátku v mírném stoupání do tahu. Jelo se mi super," hodnotila Nosková. Drobná krize na ni přišla až kilometr před cílem. "Po půlhodině mě v závěrečném stoupání už tahaly nohy. Ale závěr do cíle jsem zvládla," dodala bronzová medailistka. Závod juniorek na 11,5 km vyhrála Italka Vittoria Guazziniová s náskokem osmi sekund před Němkou Hannah Ludwigovou. Obě české závodnice odvedly vyrovnané výkony. Markéta Hájková skončila dvanáctá se ztrátou 55 sekund na vítěznou Guazziniovou a třináctá dojela Veronika Jandová. Rozdíl mezi oběma Češkami byl pouhé čtyři desetiny sekundy. "Byla to moje nejtěžší časovka v životě. Profil byl hodně náročný, jela jsem na hranici svých možností. Se dvanáctým místem jsem spokojená," uvedla Hájková. S medailovým ziskem byl spokojen i trenér domácí reprezentace Tomáš Konečný. "Samozřejmě medailový úspěch hned v prvním dnu znamená uklidnění. Výsledek je trochu překvapením, před závodem bych bral umístění v první desítce. Spíše vzhlížíme k silničním závodům, kde má Nikola také šanci na medaili," řekl Konečný, který je i osobním trenérem Noskové. Mistrovství Evropy v silniční cyklistice juniorů a závodníků do 23 let - časovky v Brně: Ženy do 23 let (23 km): 1. Soetová (Niz.) 33:24 2. Kleinová (Něm.) -1:05 3. Nosková -1:08 ... 14. Korvasová (obě ČR) -3:03 Juniorky (11,5 km): 1. Guazziniová (It.) 17:00 2. Ludwigová (Něm.) -8 3. Jaskulská (Pol.) -10 ... 12. Hájková 13. Jandová (obě ČR) obě -55