Cyklistu Ťoupalíka dělilo na ME ve Zlíně osm sekund od medaile

Cyklista Adam Ťoupalík skončil šestý v silničním závodě na mistrovství Evropy do 23 let ve Zlíně. Na vítězného Švýcara Marca Hirschiho i na medaili ztratil osm sekund. Druhý skončil Victor Lafay z Francie, třetí byl Španěl Aragon Barcelo. Další český cyklista Jakub Otruba skončil na 22. místě se ztrátou pěti minut a 28 sekund na vítěze. V závodu juniorů obsadil Karel Vacek pátou pozici.

Adam Ťoupalík (zhruba uprostřed) při závodě kategorie do 23 let ve Zlíně.

Na rozdíl od předcházejících závodů juniorů i žen do 23 let, kde vítězové zcela jednoznačně předčili zbytek pelotonu, nabídl závod mužů zajímavou podívanou až do posledního okruhu. Nebyla nouze o úniky, které ale neměly dlouhého trvání.

Před vjezdem do závěrečného kola byl první Barcelo, Ťoupalík se držel se ztrátou 37 sekund ve trojici společně s Lafayem a Maďarem Mártonem Dinou. Před hlavní skupinou měli náskok 17 sekund. "V kopci jsem na nejlepší nestačil. Snažil jsem se proto jet chytře, abych vydržel do konce. V závěrečném kole nás ještě doskočili tři jezdci a spurtovali jsme už jen o čtvrté místo," řekl v cíli Ťoupalík.

Zlínský závod označil za velice náročný. "Jelo se jako v cyklokrosu, od prvního kola se každý kopec šlapal rychle. Byl to jeden z nejtěžších závodů mé kariéry. I když to délkou tak nevypadá," dodal Ťoupalík.

Prvenství v závodu juniorů získal s naprostou převahou osmnáctiletý Belgičan Remco Evenepoel, který po výhře v páteční časovce v Brně přidal na šampionátu druhou zlatou medaili. S téměř desetiminutovou ztrátou si ve spurtu šestičlenné skupiny dojel pro stříbro Švýcar Alexandre Balmer a bronz vybojoval Španěl Cano Rodriguez. Vacek skončil pátý.

Velký cyklistický talent Evenepoel, který ještě před dvěma roky hrál fotbal v mládežnickém týmu Anderlechtu, po startu na nic nečekal a hned v prvním kopci soupeřům ujel. Dvě kola s ním vydržel v kontaktu Španěl Cano Rodriguez, jenž ale ostrému tempu posléze nestačil.

"Měli jsem stanovenou taktiku rychle zaútočit. Ve třetím kole mi kouč ve stoupání řekl, ať jedu sám. Také proto, že Rodriguez nespolupracoval. Můj náskok se zvyšoval, i když jsem nejel úplně naplno," uvedl Evenepoel.

Vacek nebyl s pátým místem spokojený. "Přijel jsem vyhrát nebo alespoň získat medaili. Bojoval jsem, ale nevyšlo to. Evenepoel mě brzkým útokem překvapil. Nechtěl jsem hned v úvodu plýtvat silami na jeho dojetí. Výsledek beru jako zklamání. Chtěl bych nezdar napravit na mistrovství světa," poznamenal Vacek.