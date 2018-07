Chuligán z Tour de France. Italský cyklista dal soupeři během závodu soupeři pěstí, jiného rasisticky urážel

Magnus Cort Nielsen se stal prvním dánským etapovým vítězem na Tour de France od roku 2009, žlutý trikot udržel Brit Geraint Thomas. Ještě více než o kladných hrdinech nedělní etapy se však mluvilo i Giannim Mosconovi. Ten totiž z nepochopitelných důvodů už v začátku etapy dal pěstí nejmenovanému cyklistovi stáje Fortuneo-Samsic. Výsledek? Okamžité vyloučení z Tour de France!

Že by to však byl ojedinělý a výjimečný zkrat borce ze stáje Sky, tak to ani náhodou. K jeho "mírnějším" prohřeškům patří například suspendování na šest týdnů od vlastní stáje za rasistické urážky soupeře, kterých se dopustil na letošním závodě Kolem Normandie.

„Nechápu to, že jsou tu stále takoví hlupáci, kteří používají rasistické narážky v pelotonu. Jsi ostudou našeho sportu," pustil se do Itala Sebastian Reichenbach. A právě Švýcar se dostal do střetu s Mosconem i osobně.

The moment Gianni Moscon punched Elie Gesbert #TDF2018 pic.twitter.com/ELTR5rOrro — Sadhbh O'Shea (@SadhbhOS) 22. července 2018

Celá kauza se odehrála v loňském roce a Moscon byl obviněn z toho, že úmyslně Reichbacha srazil během italského závodu Tre Valli Varesine. Ten po nebezpečném pádu utrpěl zlomeninu kyčle a lokte a sezóna pro něj skončila.

„Byl to jasný úmysl a viděli to i další cyklisté. Vím, že jsou ochotní to dosvědčit. Mohlo to dopadnout ještě mnohem hůř, mohli jsme jet ještě daleko rychleji a pak by ty následky byly daleko větší," říkal po závodě polámaný Švýcar.

A reakce Moscona? "Sklouzly mu ruce ze řídítek, proto upadl, nic jsem mu neudělal," hájil se horkokrevný Ital. A nakonec vyvázl z celé kauzy bez trestu, pro nedostatek důkazů byla veškerá obvinění stáhnuta.

Pochvaly od lídra

Na loňském mistrovství světa si pro změnu po vzoru slavnějšího krajana Nibaliho pomáhal přidržováním za jedním z doprovodných vozů.

Moscon je považován za velký talent světové cyklistiky, podle slov lídra stáje Sky Chrise Frooma měl právě on velkou zásluhu na Britově vítězství na Vueltě. "Odvedl fantastickou práci. Parádní výkon, hrozně mi pomohl," nešetřil superlativy na svého parťáka Brit.

Svoji sílu ukázal mladý Ital mimo jiné i letos v časovce na mistrovství světa, kde dlouho útočil na medaili, aby si nakonec dojel pro šesté místo. Potenciál předvedl i v klasice na Paříž-Roubaix, kde skončil pátý.

Tour de France pokračuje další etapou v úterý, kdy peloton čekají čtyři dny náročného závodu v Pyrenejích. Žlutý trikot stále drží Thomas, druhý Froome na něj ztrácí minutu a 39 sekund. Na svého dvorního domestika se však už v dalším průběhu spolehnout nebude moct, stáj Sky bude pokračovat již jen v sedmi cyklistech.