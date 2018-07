Krále Tour může určit i marketing! Bývalý účastník Staré dámy o situaci Sky i Dumoulinovi

Když Chris Froome ze stáje Sky v květnu bojoval o triumf na Apeninském poloostrově v úvodní Grand Tour sezóny, byl bývalý český reprezentant v doprovodném vozidle izraelského týmu. Souboj o korunu pro vládce Tour de France sleduje nyní zpovzdálí. Jak vidí její vyvrcholení?

Zelený dres

Jasným lídrem bodovací soutěže je Slovák Peter Sagan. který má v čele hodnocení náskok 282 bodů a navíc jede s vědomím, že většina sprinterů „nepřežila" alpské etapy.

„Spurteři doplatili na mimořádné náročný profil alpských etap v součtu s extrémním počasím a faktem, že kvůli žlutému dresu se jelo od začátku každý den extrémně rychle," míní Andrle. „Ale kdykoliv Sagan v minulosti vyhrál zelený dres, ostatní na něj neměli. Je to komplexní závodník. Umí jet v úniku, spurtovat, přejet perfektně kopce. Boduje celou Tour de France. Neumím si představit, že by o trikot přišel," říká Andrle.

Bílý dres

Soutěži jezdců do pětadvaceti let dominuje domácí Pierre Roger Latour z týmu AG2R La Mondiale, který má k dobru 2:27 minuty na krajana Guillameho Martina z Wanty-Groupe Gobert, o 6:16 minuty zpět je Kolumbijec Arley Bernal Gomez z formace Sky.

„Latour je vážně skvělý. Malinko mě překvapil. Neměl žádnou krizi. Trošku více jsem čekal od Gomeze, byť bylo jasné, že bude muset pracovat pro Frooma. U mladíčků se situace vždy vytříbí v posledním týdnu. Pro někoho bude ten třetí nad možnosti," předvídá Andrle.

Puntíkatý dres

Bitvě vrchařů vládne Francouz Julian Alaphilippe z formace Quick Step Floors s 92 body následován Warrenem Barguilem (70 b., Fortuneo Samsic), třetí je Serge Pauwels (66 b., Dimension Data).

„Julian sbírá body, kde se dá. Snaží se, ale není zatím v závěru etap, kde jsou body větší a někdy dokonce dvojnásobné. Moc bych mu přál, aby v puntíkatém vydržel až do Paříže," vykládá Andrle, který šestadvacetiletého Francouze vedl před časem ve stáji Etixx. „Byl vždy dobrý vrchař, ale jeho specialitou byly kratší kopce, je to výbušný typ. Pokud se musí prát s dlouhým stoupáním, není to zatím ideální. Ale jede velice takticky. Vždy absolvuje svůj krátký závod, zaboduje, a pak šetří síly. Bude záležet na bitvě o první místo, protože Julian může chodit do úniků a sbírat body, nebo se budou tříštit mezi adepty na celkové pořadí, a pak bude mít smůlu," přemítá Andrle.

Žlutý dres

První místo sice drží závodník týmu Sky, ovšem nikoliv obhájce vítězství a adept na pátý triumf Chris Froome, ale jeho dvorní domestik Geraint Thomas s náskokem 1:39 minuty!

„Nikdy by mě nenapadlo, že Thomas bude atakovat. Když skočil do žlutého, nikdo asi nečekal, že by jeho náskok narostl. A stalo se. Kdybych byl v roli sportovního ředitele, nevím, jak bych situaci řešil," přiznává Andrle a nevylučuje zásah týmové režie.

„Roli dost možná sehraje i marketingové hledisko. Froome může udělat double Giro-Tour, navíc by získal pátý triumf z Tour a ještě vlastně ovládl všechny tři Grand Tour za sebou. Ale není mi jasné, jak to chtějí udělat. Řeknou Thomasovi, aby někde zastavil nebo zpomalil? Zatím je ve skvělé formě. Někdo dostane v souvislosti s Tour jedinou šanci za život, a pak už se tomu ani nepřiblíží. A třeba jde o případ Thomase," přemítá Andrle.

Pokud by došlo k zásahu z vedení Sky, neočekává bývalý český profesionál od Thomase revoltu. „Jezdí za Sky, nejsilnější tým pelotonu. Landa v minulé sezóně mnohdy na Frooma čekal, odešel po sezóně do Movistaru, ale letos nestačí. Thomas si jistě uvědomuje, že ve Sky má garantováno super zázemí," míní Andrle.

Proti zásahu z vedení týmu navíc hovoří i sled závěrečných etap. Po dvou horských v Pyrenejích přijde na řadu rovinatá a v pátek grandiózní vyvrcholení s přejezdy Col d´Aspin, Tourmaletu a Col d´Aubisque. V sobotu, před nedělním dojezdem do Paříže, je pak v itineráři 31 kilometrů dlouhá časovka. Skvělá šance pro průběžně třetího Toma Dumoulina.

„A časovka mi přijde nejméně kontrolovatelná. Tím spíše, že Dumoulin je v ní skvělý. Proto je pro mě hlavní kandidát na vítězství. Zatím lepí všechny díry s přehledem. V maximální rychlosti při nástupech nestačí, ale je skvělý tempař a vždy si mezeru dojel. Neměl žádný problém. Přijde mi lepší než Froome, který se mi nezdá v top formě. Když obhájce vítězství zkoušel několikrát ujet, nikdy neuspěl. Myslím, že se na něm podepisuje Giro."