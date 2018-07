CYKLISTIKA ON-LINE: Poslední šance sesadit Thomase. Sagan už na trati časovky

Konečně přišla chvíle dvaatřicetiletého Velšana, teď jenom dotáhnout životní příležitost do zdárného konce a přečkat hlavně očekávaný tlak mistra oboru Nizozemce Toma Domoulina. Očekávaný souboj těchto dvou, do kterého vstupuje s velkým náskokem více než dvou minut momentální lídr stáje Sky, se bude odehrávat na jednatřiceti kilometrech jízdy proti chronometru, která by měla gradovat v baskickém městečku Espelette.

Do souboje ještě mohou reálně promluvit také Slovinec Roglič nebo Chris Froome, který nás už nespočetněkrát přesvědčil, že ho nesmíme odepisovat. Vyvrcholení velmi zajímavého 105. ročníku je tady a máme se na co těšit.